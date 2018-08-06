Krediye bankalar kolaylık göstersin

Gündüz Çifti burayı bir ev mutfağı gibi tasarlamış ve lezzetli sulu yemeklerinden oluşan bir menü hazırlamış. Sabah 9, gece 12 saatlerinde, haftanın 7 günü açıkmış. Çiftin iki çocuğu varmış ve onlara aileleri bakıyormuş. Yavuz Bey, 12 yıl çıraklık, ustalık yaptıktan sonra, son dört yıldır da işinin patronuymuş. Yavuz Gündüz; “Yazın buralar boşalır, herkes köyüne veya yazlığına gider. İşler düşer. Devlet bizim gibi esnafa faizsiz veya düşük faizli kredi verirse, biz de birtakım yenilikler yaparak, işimizi geliştiririz. Bu arada devletin verdiği krediye de bankaların birtakım sudan sebeplerle zorluk çıkarmaması gerek. Burası kira, bizden başka 3 çalışanımız daha var ve sigorta primleri falan ağır geliyor” dedi.