Kripto para piyasası gerilemeye devam ediyor

Dün üç haftanın zirvesine çıkarak 11 bin 722 dolardan işlem gören Bitcoin, 1516 adet sanal paradan oluşan kripto para birimleri piyasasının yüzde 39.3´ini oluşturdu ancak yüzde 9.25 düşüşle 10 bin 721 dolardan işlem gördü.
Kripto para birimlerindeki en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimindeki son 24 saatlik değişimler ise:
- Bitcoin yüzde 9.25,
- Ethereum yüzde 9.37,
- Ripple yüzde 9.42,
- Bitcoin Cash yüzde 12.48,
- Litecoin yüzde 12.33,
- Cardano yüzde 5.65,
- NEO yüzde 10.26,
- Stellar yüzde 6.07,
- EOS yüzde 10.40,
- Dash yüzde 6.52 düştü.
Gizem Yetil