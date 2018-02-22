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Kripto para piyasası gerilemeye devam ediyor

Kripto para birimlerindeki son 24 saatte yaşanan genel düşüş, piyasanın 460 milyar dolara gerilemesine neden oldu

22 Şubat 2018, Perşembe 00:03
Kripto para piyasası gerilemeye devam ediyor
Dün üç haftanın zirvesine çıkarak 11 bin 722 dolardan işlem gören Bitcoin, 1516 adet sanal paradan oluşan kripto para birimleri piyasasının yüzde 39.3´ini oluşturdu ancak yüzde 9.25 düşüşle 10 bin 721 dolardan işlem gördü.

Kripto para birimlerindeki en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimindeki son 24 saatlik değişimler ise:

- Bitcoin yüzde 9.25,
- Ethereum yüzde 9.37,
- Ripple yüzde 9.42,
- Bitcoin Cash yüzde 12.48,
- Litecoin yüzde 12.33,
- Cardano yüzde 5.65,
- NEO yüzde 10.26,
- Stellar yüzde 6.07,
- EOS yüzde 10.40,
- Dash yüzde 6.52 düştü.


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