Küçük çocukları kandırarak DEAŞ’a kazandırmak istemişler



BİR SÜRE O GRUPTA KALMIŞ



GERÇEK İSİMLERİNİ BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ



"DEAŞ'A ELEMAN KAZANDIRMAK İÇİN ÇOCUKLARI KANDIRIYORLARDI"



DURUŞMA ERTELENDİ

Gizem Yetil

Kırşehir’de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 2’si tutuklu 19 kişinin yargılandığı davada iki sanık, örgütün çocukları kandırmak için WhatsApp grupları kurduğunu ve bu gruplardaki paylaşımlarla dini duyguları istismar ettiğini anlattı.Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet T. ve Mehmet Mücahit K. ile tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları katıldı.Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alınan tutuksuz kadın sanık D.İ, DEAŞ’lı bir örgüt üyesiyle evli olan Suriye’deki teyzesinin yanına giderek bir süre burada kaldığını söyledi. Ailesinden bazı kişilerin de bir süre burada yaşadığını belirten D.İ, daha sonra Türkiye’ye döndüğünü, Suriye’ye gitmeden önce örgüt üyelerinin kurduğu WhatsApp gruplarında bir süre yer aldığını aktardı.Bu gruplara katılanların kod isim kullandıklarını aktaran D.İ, duruşmada elektronik kelepçe kararıyla tutuksuz yargılanan S.D’yi bu gruplardan birinde "Büşra" kod adıyla tanıdığını, o dönemde kimsenin gruplarda bulunanların gerçek isimlerini bilmediğini ileri sürdü.Örgütün çocukları kandırmak için kurduğu WhatsApp gruplarındaki paylaşımlarla dini duyguları istismar ettiğini anlatan D.İ, şöyle devam etti: "WhatsApp gruplarında DEAŞ’a eleman kazandırmak için çocukları kandırıyorlardı. Gruplara özellikle yaşları küçük kızları dahil ediyorlardı. Örgüte buralardan eleman kazandırmaya çalışıyorlardı. Sürekli örgüte katılmamız isteniyordu. Beni de kandırdılar, o yüzden bunlar başıma geldi. Yaptıklarım için çok pişmanım." Mahkeme başkanının WhatsApp gruplarından tanıdığı kişilerin isimlerini sorması üzerine D.İ, bazı kişilerin isim ve kod adlarını verdi.Tutuksuz sanıklardan L.M. de sosyal medya hesabından diğer sanık S.D. ile yaptığı yazışmalar nedeniyle yargılandığını ileri sürerek, DEAŞ’ın gerçek yüzünü öğrenince yazışmalardan vazgeçtiğini, hesabını da sildiğini söyledi.Tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 8 Mart’a erteledi.