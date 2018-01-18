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Küçük çocukları kandırarak DEAŞ’a kazandırmak istemişler

Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 2'si tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi

Küçük çocukları kandırarak DEAŞ’a kazandırmak istemişler
Kırşehir’de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 2’si tutuklu 19 kişinin yargılandığı davada iki sanık, örgütün çocukları kandırmak için WhatsApp grupları kurduğunu ve bu gruplardaki paylaşımlarla dini duyguları istismar ettiğini anlattı. 

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet T.  ve Mehmet Mücahit K. ile tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları katıldı.          


BİR SÜRE O GRUPTA KALMIŞ


Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alınan tutuksuz kadın sanık D.İ, DEAŞ’lı bir örgüt üyesiyle evli olan Suriye’deki teyzesinin yanına giderek bir süre burada kaldığını söyledi. Ailesinden bazı kişilerin de bir süre burada yaşadığını belirten D.İ,  daha sonra Türkiye’ye döndüğünü, Suriye’ye gitmeden önce örgüt üyelerinin kurduğu WhatsApp gruplarında bir süre yer aldığını aktardı.          


GERÇEK İSİMLERİNİ BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ


Bu gruplara katılanların kod isim kullandıklarını aktaran D.İ,  duruşmada elektronik kelepçe kararıyla tutuksuz yargılanan S.D’yi bu gruplardan birinde "Büşra" kod adıyla tanıdığını, o dönemde kimsenin gruplarda bulunanların gerçek isimlerini bilmediğini ileri sürdü.        


"DEAŞ'A ELEMAN KAZANDIRMAK İÇİN ÇOCUKLARI KANDIRIYORLARDI" 


Örgütün çocukları kandırmak için kurduğu WhatsApp gruplarındaki paylaşımlarla dini duyguları istismar ettiğini anlatan D.İ, şöyle devam etti:  "WhatsApp gruplarında DEAŞ’a eleman kazandırmak için çocukları kandırıyorlardı. Gruplara özellikle yaşları küçük kızları dahil ediyorlardı.  Örgüte buralardan eleman kazandırmaya çalışıyorlardı. Sürekli örgüte katılmamız  isteniyordu. Beni de kandırdılar, o yüzden bunlar başıma geldi. Yaptıklarım için  çok pişmanım." Mahkeme başkanının WhatsApp gruplarından tanıdığı kişilerin isimlerini  sorması üzerine D.İ, bazı kişilerin isim ve kod adlarını verdi.      


DURUŞMA ERTELENDİ  


Tutuksuz sanıklardan L.M. de sosyal medya hesabından diğer sanık S.D. ile yaptığı yazışmalar nedeniyle yargılandığını ileri sürerek, DEAŞ’ın gerçek yüzünü öğrenince yazışmalardan vazgeçtiğini, hesabını da sildiğini söyledi.          

Tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 8 Mart’a erteledi.        


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