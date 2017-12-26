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Küçük yaşta yaşanan stres, kalp krizi riskini yükseltebilir

Yeni bir araştırmaya göre çocuklukta ve gençlik yıllarında yaşanan stres, böbreklerin bağışıklığa tepkisini değiştirebilir ve ileriki yaşlarda kalp krizi riskini yükseltebilir

26 Aralık 2017, Salı 09:50
Küçük yaşta yaşanan stres, kalp krizi riskini yükseltebilir
Daha önceki bir araştırma çocuklukta yaşanan travmatik olayların yetişkinlerde sıklıkla kalp hastalığının habercisi olan yüksek tansiyona sebep olabileceği sonucunu getirmişti. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar erken yaşlarda yaşanan stresin iltihap belirtilerini de artırabileceğini gösterdi.

Araştırma ekibi doğumdan sonra hemen annelerinden ayrılar farelerin böbreklerinde araştırma yaptı. Böbrekler, uzun süreli kan basıncında önemli bir düzenleyici. Araştırmacılar, annelerinden ayrılan erkek farelerin annelerinden ayrılmayan gruba kıyasla T hücreleri ve nötrofil konsantrasyonlarının daha yüksek olduğunu buldu. T hücreleri ve nötrofiller, bağışıklık sisteminin kilit bileşenleri olan beyaz kan hücreleri olarak yer alıyor ve bu hücrelerdeki artış iltihaplanma göstergesi olabiliyor.

'ERKEN YAŞLARDA HASTALIKLAR ORTAYA ÇIKABİLİR'

Bununla birlikte annelerinden ayrılan farelerin böbreklerinde iltihabın göstergesi olan işaretlerde artış olduğu gözlendi. Araştırmacılar, annelerinden ayrılan farelerde gözlemlenen bu değişikliklerin kalp ve damarlarla ilgili hastalıkları erken yaşlarda ortaya çıkmasında ve ileriki yaşlarda kalp krizi riskinin yükselmesinde önemli bir rol oynayabileceğini belirtti.

 
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