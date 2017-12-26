Küçük yaşta yaşanan stres, kalp krizi riskini yükseltebilir

'ERKEN YAŞLARDA HASTALIKLAR ORTAYA ÇIKABİLİR'

Senim Tanay

Daha önceki bir araştırma çocuklukta yaşanan travmatik olayların yetişkinlerde sıklıkla kalp hastalığının habercisi olan yüksek tansiyona sebep olabileceği sonucunu getirmişti. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar erken yaşlarda yaşanan stresin iltihap belirtilerini de artırabileceğini gösterdi.Bununla birlikte annelerinden ayrılan farelerin böbreklerinde iltihabın göstergesi olan işaretlerde artış olduğu gözlendi. Araştırmacılar, annelerinden ayrılan farelerde gözlemlenen bu değişikliklerin kalp ve damarlarla ilgili hastalıkları erken yaşlarda ortaya çıkmasında ve ileriki yaşlarda kalp krizi riskinin yükselmesinde önemli bir rol oynayabileceğini belirtti.