Kurbanlık ‘coin’ oldular

OLUMSUZ HABERLER DÜŞÜŞTE ETKİLİ OLDU

Adem Özdoğan

Geleceğin parası olacağı söylenen sanal (kripto-şifreli, dijital) paraların değeri son birkaç günde yere çakıldı. Aralıkta değeri 20 bin dolara dayanan Bitcoin, dün 10 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Sadece Bitcoin değil, sayıları bini aşan kripto paraların hemen hemen tamamının değeri büyük düşüş kaydetti. Sadece son 24 saatte sanal para birimleri yüzde 15 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda değer kaybetti. Bitcoin’den sonra piyasa değeri en büyük ikinci sanal para birimi olan Ethereum, 13 Ocak’ta 1428 doları görmesine rağmen dün 850 doların altına düştü. Üçüncü büyük sanal para birimi Ripple’ın değeri ise 7 Ocak’ta 3.3 dolar iken dün 1 doların altına geriledi.Düşüşte, sanal para birimlerine en çok talebin olduğu Çin ve Güney Kore’den gelen sınırlamaların genişletilebileceğine dair haberler önemli rol oynadı. Herhangi bir merkez bankası ya da resmi otoriteye bağlı olmayan sanal paraların “geleceğin parası” olabileceğine dair iyimser yorumlar, birçok ülkeden gelen “düzenleme”, “sınırlama” ve “yasaklama” haberlerinin ardından yerini kötümser senaryolara bıraktı. Bitcoin’in yaklaşık 10 yıllık geçmişi olsa da, Türkiye’de yaygın olarak duyulması 2017’nin sonbahar aylarında oldu. Aralık 2016’da 700 dolar seviyesinde olan bu sanal paranın değerinin 2017’nin Kasım ayı sonunda 10 bin doları aşması, konuya dair herhangi bir bilgisi olmayan binlerce kişiyi bu alana yönlendirdi. Aralıkta bir Bitcoin’in değeri 20 bin dolara dayandı ve artışın hep devam edeceği beklentisiyle Bitcoin alan kişi sayısı da arttı ancak beklenen olmadı.