İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

Kurbanlık ‘coin’ oldular

Bir yılda 700 dolardan 20 bin dolara yükselince birçok kişi sanal paralara hücum etti ancak piyasada çöküş yaşanıyor

Kurbanlık ‘coin’ oldular
Geleceğin parası olacağı söylenen sanal (kripto-şifreli, dijital) paraların değeri son birkaç günde yere çakıldı. Aralıkta değeri 20 bin dolara dayanan Bitcoin, dün 10 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Sadece Bitcoin değil, sayıları bini aşan kripto paraların hemen hemen tamamının değeri büyük düşüş kaydetti. Sadece son 24 saatte sanal para birimleri yüzde 15 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda değer kaybetti. Bitcoin’den sonra piyasa değeri en büyük ikinci sanal para birimi olan Ethereum, 13 Ocak’ta 1428 doları görmesine rağmen dün 850 doların altına düştü. Üçüncü büyük sanal para birimi Ripple’ın değeri ise 7 Ocak’ta 3.3 dolar iken dün 1 doların altına geriledi.
 

OLUMSUZ HABERLER DÜŞÜŞTE ETKİLİ OLDU


Düşüşte, sanal para birimlerine en çok talebin olduğu Çin ve Güney Kore’den gelen sınırlamaların genişletilebileceğine dair haberler önemli rol oynadı. Herhangi bir merkez bankası ya da resmi otoriteye bağlı olmayan sanal paraların “geleceğin parası” olabileceğine dair iyimser yorumlar, birçok ülkeden gelen “düzenleme”, “sınırlama” ve “yasaklama” haberlerinin ardından yerini kötümser senaryolara bıraktı. Bitcoin’in yaklaşık 10 yıllık geçmişi olsa da, Türkiye’de yaygın olarak duyulması 2017’nin sonbahar aylarında oldu. Aralık 2016’da 700 dolar seviyesinde olan bu sanal paranın değerinin 2017’nin Kasım ayı sonunda 10 bin doları aşması, konuya dair herhangi bir bilgisi olmayan binlerce kişiyi bu alana yönlendirdi. Aralıkta bir Bitcoin’in değeri 20 bin dolara dayandı ve artışın hep devam edeceği beklentisiyle Bitcoin alan kişi sayısı da arttı ancak beklenen olmadı.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Taşeron başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (Taşerona kadro sınavı)

Taşeron başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (Taşerona kadro sınavı)
Zara, Türkiye pazarından çıkıyor mu? (Zara kapanıyor mu?)

Zara, Türkiye pazarından çıkıyor mu? (Zara kapanıyor mu?)
Anne ve babadan maaş hakkı

Anne ve babadan maaş hakkı
Apple evde oturup çalışacak onbinlerce kişi arıyor

Apple evde oturup çalışacak onbinlerce kişi arıyor

Emekliye 241 lira zam

Emekliye 241 lira zam
Esnafa büyük kolaylık

Esnafa büyük kolaylık
Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde değişiklik

Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde değişiklik
Ukrayna Rusya'dan doğalgaz alacak

Ukrayna Rusya'dan doğalgaz alacak
60 bin kişiye istihdam sağlanacak

60 bin kişiye istihdam sağlanacak
Uçaklarda Özel Harekat polisleri görev alacak

Uçaklarda Özel Harekat polisleri görev alacak
Ferrari, Tesla ile rekabet edebilmek için elektrikli araç üretecek

Ferrari, Tesla ile rekabet edebilmek için elektrikli araç üretecek