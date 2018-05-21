Lexus, dünyanın en kusursuz otomobili seçildi!

Japon otomotiv üreticisi Toyota tarafından üretilen Lexus otomobil markası sonra yıllarda dünya genelinde haklı bir prestij elde etti. Marka, tasarıma teknolojiye ve güvenliğe ciddi yatırım yapıyor. Sürekli, daha iyiyi hedefleyen bir ekiple çalışan Lexus markası, geçtiğimiz günlerde dünyanın en kusursuz otomobil markası seçildi.

Global bir araştırma şirketi olan ve otomotiv dünyasının en fazla takip ettiği araştırma sonuçlarını sunmasıyla ünlü olan J.D. Power, yeni bir kalite araştırması yaptı. Tam 36.186 aracın incelendiği bu araştırmada farklı segmentlerden 224 model için bir karşılaştırma yapıldı. Çok detaylı bir kullanıcı anketiyle en fazla 3 yaşındaki araçlar incelendi. Kullanıcılara 0-3 yaş arasındaki otomobilleri ile yaşadıkları sorunlar soruldu. Kullanıcı deneyimleri analiz edildiğinde de en kusursuz araçların Lexus markasına ait olanlar olduğu ortaya çıktı.

ARAÇLAR 177 FARKLI KATEGORİDE İNCELENDİ

3 yaşından küçük araç sahibi olan kullanıcılara aracın çalışma hızından, motoruna, şanzımanından koltuk döşemesine, ses sistemi kalitesinden kokpit ergonomisine, navigasyondan bağlantı hızına, havalandırmadan koltuk ayarına, aynalardan bagaj hacmine ve yükleme kolaylığına kadar pek çok soru soruldu. Araçlar 177 farklı kategoride incelenmiş oldu.

Araştırmanın sonuçları, tek tek sisteme girildiğinde yapılan otomatik değerlendirmede en az kusurun Lexus markası kullanıcıları tarafından tespit edildiği görüldü. Bu arada, araç sayısı oranı eşit olan anketin sonuçları Lexus markasının bugün üretilen en kusursuz kullanıcı deneyimini sunduğunu ortaya koydu.