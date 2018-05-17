Serrac, yaptığı yazılı açıklamada, Derne kentine yönelik hava saldırıları ve askeri operasyonlar yapıldığı yönündeki haberleri endişeyle takip ettiğini dile getirdi.

Söz konusu operasyonların sivil kayıplara ve altyapıda tahribatlara sebep olacağı uyarısında bulunan Serrac, daha önce kentten ablukanın kaldırılmasını ve çatışmaların durdurulmasını istediğine işaret etti.

Serrac, her türlü teröre karşı olduğu gibi aynı zamanda sivillere yönelik saldırılara da karşı olduğunu dile getirdi.

Yanlıştan dönmek için hâlâ fırsat olduğunu kaydeden Serrac, çatışmaların sonuçlarının korkunç olacağı ve savaşın yansımalarının Derne kentini aşarak ülkenin diğer bölgelerine kadar ulaşacağı uyarısında bulundu.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin destek verdiği General Halife Hafter'e bağlı güçler, salı akşamı Derne kenti yakınındaki korunaklı 3 bölgeyi kontrol altına aldıklarını bildirmişti.

Hafter güçleri, dört yıldan bu yana abluka altında tutulan kenti, Derne Mücahitleri Şura Konseyinin elinden almak için bu ay başında operasyona başladıklarını duyurmuştu.

Ülkede meşruiyet iddiasındaki hükümetlerden bağımsız hareket eden Derne Mücahitleri Şura Konseyi, 2015 yılında terör örgütü DEAŞ'tan aldığı Derne kentini elinde tutuyor. Derne, ülkenin doğusunda Hafter güçlerinin kontrolünde bulunmayan tek kent durumunda. Konsey, İslami gruplar tarafından, Hafter'in "Bingazi'yi aşırı gruplardan temizlemek amacıyla" başlattığını ileri sürdüğü operasyona karşı 12 Aralık 2014'te kurulmuştu.

AA