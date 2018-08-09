Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı meydana geldiğini bildirdi.

POMPAYA YANSIMAYACAK

EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogazda 9 kuruş/litre fiyat artışı gerçekleşti ancak artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacak.