Macron, baget ekmeğini UNESCO’nun listesinde görmek istiyor

YAPILIŞINI DA GÖSTERMEK İSTİYOR

İTALYAN PİZZASI UNESCO LİSTESİNE GİRMİŞTİ

Mine Bozkurt

, basına yaptığı açıklamada,olanin dünyada herkes tarafından beğenildiğini ve istenildiğini belirtti.Fransızların hayatında önemli bir yeri olan bu ekmeğin,’ne alınmasını talep ettiğini bildiren Macron, sadece ekmeğin ismini listeye yazdırmayı değil ekmeğin yapılışını göstermeyi de amaçladıklarını vurguladı.Macron,nı’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne eklenmesinin ardından Fransa’daki fırıncıların da bagetin bu listeye dahil edilmesini istediklerini dile getirdi.Fransız mutfağı, 2010’da UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne dahil edilmişti.