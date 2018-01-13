Macron, baget ekmeğini UNESCO’nun listesinde görmek istiyor

Macron
, basına yaptığı açıklamada, Fransız ekmeği
olan baget
in dünyada herkes tarafından beğenildiğini ve istenildiğini belirtti.
YAPILIŞINI DA GÖSTERMEK İSTİYOR
Fransızların hayatında önemli bir yeri olan bu ekmeğin, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi
’ne alınmasını talep ettiğini bildiren Macron, sadece ekmeğin ismini listeye yazdırmayı değil ekmeğin yapılışını göstermeyi de amaçladıklarını vurguladı.
İTALYAN PİZZASI UNESCO LİSTESİNE GİRMİŞTİ
Macron, İtalyan pizzası
nı UNESCO
’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne eklenmesinin ardından Fransa’daki fırıncıların da bagetin bu listeye dahil edilmesini istediklerini dile getirdi.
Fransız mutfağı, 2010’da UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne dahil edilmişti.
Mine Bozkurt