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Macron, baget ekmeğini UNESCO’nun listesinde görmek istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın geleneksel ekmeği bagetin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi"ne alınmasını istedi

Macron, baget ekmeğini UNESCO’nun listesinde görmek istiyor
Macron, basına yaptığı açıklamada, Fransız ekmeği olan bagetin dünyada herkes tarafından beğenildiğini ve istenildiğini belirtti.

YAPILIŞINI DA GÖSTERMEK İSTİYOR 


Fransızların hayatında önemli bir yeri olan bu ekmeğin, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne alınmasını talep ettiğini bildiren Macron, sadece ekmeğin ismini listeye yazdırmayı değil ekmeğin yapılışını göstermeyi de amaçladıklarını vurguladı.

İTALYAN PİZZASI UNESCO LİSTESİNE GİRMİŞTİ


Macron, İtalyan pizzasıUNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne eklenmesinin ardından Fransa’daki fırıncıların da bagetin bu listeye dahil edilmesini istediklerini dile getirdi.

Fransız mutfağı, 2010’da UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne dahil edilmişti.
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