Maicon ve Ndiaye için 170 milyon!

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SPORTİF AŞ’DE BÜYÜK SIKINTI

Erdinç Şahin

İtalyan ekibi, Türkiye’den gelen raporlara göre;’ın defans oyuncusuiçin nabız yokladı.’e 29 yaşındaki Brezilyalı stoper için 20 milyon euro fiyat çekti. Tıpkıgibi finansal olarak sıkıntılı bir dönemden geçen Inter’in bu rakam üzerine şimdilik geri çekildiği ancak ilerleyen haftalarda yeniden girişimde bulunabileceği öğrenildi.Ancak Brezilyalı stoper,’in vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Sambacı 7 milyon euroya’dan alınmıştı.İş sadece Maicon’la sınırlı kalmadı. Premier Lig ekibi Stoke City’nin sezon başında da istediği Badou Ndiaye için Galatasaray’ın kapısını çalacağı iddia edildi. BBC’de yer alan habere göre; Stoke City, kesin olarak orta saha oyuncusu transfer etme kararı aldı ve ilk hedefiniolarak belirledi. 1990 doğumlu Ndiaye’nin Galatasaray ile yaptığı sözleşmede önümüzdeki sezon sonu için geçerli 18 milyon euro karşılığı çıkış opsiyonu bulunuyor. Senegalli bu sezon 1 gol atıp, 2 asit yaptı.İki oyuncu futbolcu için istenen toplam 38 milyon euro, bugünkü kurla yaklaşık 170 milyon Türk Lirası ediyor.Fatih Terim iki futbolcusunun da satılmasını istemiyor. Ancak toplamda talep edilen 38 milyon euroluk bonservisin kulüp kasasına girmesi halinde Sarı-Kırmızılılar ekonomik anlamda biraz nefes alabilir. Sportif AŞ’nin mayıs ayında zarar göstermemesi gerekiyor. 4 yıldır eksi hanelerde bulunan Sportif AŞ, bu yıl da aynı sıkıntıyı yaşarsa, Kayyum atanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Sarı-Kırmızılı ekip, futbolcu alsa ayrı bir dert, satsa ayrı bir dert. Bu darboğazın bir şekilde aşılması gerekiyor.(Akşam)