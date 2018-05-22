Manuel Pellegrini'nin takımın başına geçtiğini West Ham United kulübü de resmi internet sitesinden açıkladı.

West Ham United'dan yapılan açıklamada Şilili teknik adamla 3 yıllık anlaşmaya varıldığı ve imzaların Londra Satdyumu'nda atıldığı belirtildi. 2 sezon önce Fenerbahçe'yle de görüşen 64 yaşındaki teknik adam daha önce Villarreal, Real Madrid ve Manchester City gibi dünya devlerini çalıştırmış, City'le 2014 yılında Premier Lig'i kazanıp, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkmıştı.

Tecrübeli isim son olarak Çin kulübü Hebei China Fortune'u çalıştırıyordu.

Pellegrini'nin Londra kulübünden ne kadar kazanacağı açıklanmazken, İngiliz medyasından SkySports, tecrübeli teknik adamın yıllık 7 milyon pound (yaklaşık 40 milyon TL) kazanacağını yazdı.