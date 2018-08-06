Everton'ın cumartesi günü oynadığı hazırlık maçında Valencia'ya 3-2 yenildiği karşılaşmada Merseyside ekibinin gollerinden birini de Cenk Tosun atmıştı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan rekor bir bonservis bedeliyle ayrılarak Premier Lig ekibinin yolunu tutan milli futbolcuya hocası Marco Silva'dan da büyük övgü geldi.

Sam Allardyce'ın görevden ayrılmasının ardından göreve gelen Silva, Cenk'e övgüler yağdırdı.

Kulübün televizyon kanalına konuşan Portekizli menajer, "Cenk, ceza sahası içinde fantastik bir oyuncu. Hem sağ hem de sol ayağıyla skor üretebiliyor olması çok önemli." ifadelerini kullanırken sözlerine şöyle devam etti:

"Başka özelliklerini de geliştirdi. Ondan ne istediğimi daha iyi anladı ve kendisini geliştiriyor. Bir santrfor için gol attığınızda her şey değişir çünkü güveniniz artar."

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