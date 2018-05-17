Marmara’da sıcaklıklar artıyor

Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile zamanla Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

NORMALLERİN 1 İLA 3 DERECE ÜZERİNDE SEYRECEK

Hava sıcaklıklarının bölgede mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.