Mehmet Şimşek'ten Bitcoin uyarısı

"HAREKATIN ETKİSİ SON DERECE SINIRLI"

"ENFLASYON YIL SONUNDA TEK HANEYE İNER"



"BES'TE DÜNYANIN EN CÖMERT DESTEĞİ BİZDE"



"KONUT HESABIYLA EV ALMAK DAHA CAZİP HALE GELECEK"



"TRAFİK SİGORTASINDA MAKUL PRİM KONUSU DENGELENMELİ"

"BİTCOİN'E 'AMAN DİKKAT' HALA AYNI FİKİRDEYİM"

Adem Özdoğan

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İşsizlik rakamlarını yorumlayan Şimşek, "İstihdamda Türkiye büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Geçen yıl 1 milyon 448 bin vatandaşa iş bulmuşuz, bu çok ciddi bir rakam. AB aynı dönemde 1 milyon 950 bin kişiye iş bulmuş. Bu muazzam bir başarı. Dünyada istihdam artışında ilk üçlerdeyiz. Türkiye'de işgücüne katılım oranı hızla artıyor. Bu yıl büyümenin program hedeflerinde gideceğini varsayarsak işsizlikte de tek haneye ineceğiz" dediOcak ayı bütçe rakamlarını da değerlendiren Mehmet Şimşek, "Türkiye bütçede hedeflerini tutturmakla kalmadı, hedeflerden daha iyi performans sergiledi. Bütçe Türkiye'nin en güçlü taraflarından bir tanesi. Türkiye 2018'de de hedeflerini tutturacak. Türkiye'nin karşı karşıya kalabileceği şoklara karşı da elimizi güçlendiren en önemli unsur bu" diye konuştu.Başbakan Yardımcısı Şimşek, Zeytin Dalı Harekatı'nın piyasalara yansımasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Etki sınırlı olacak demiştim şu ana kadar da öyle. Harekat başladıktan sonra dünyada enflasyon endişeleri küresel piyasalarda fiyatlandı. Türkiye göreceli olarak daha iyi bir performans gösterdi. Kur nisbeten istikrarlı. Faizlerde dünyada yükseliş trendi var. Dünyadan kopuk Türkiye'nin kötü performansı yok. Olup bitenleri harekatla ilişkilendirmek doğru olmaz. Harekat reel ve piyasa anlamında etkisi sınırlı olmuştur. Piyasalara etkisinin göreceli olarak son derece sınırlı olacağına inanıyorum. Türkiye'nin terör tehdidine karşı bir operasyon olduğu algısı hakim. Tek endişe ABD ile Türkiye karşı karşıya kalır mı? Bu yönde sorular alıyoruz dönem dönem. Terör konusu Türkiye'nin istikrarına, birliğine beraberliğine tehdittir. Biz müttefiklerimizi yanımızda görmek istiyoruz."Enflasyonun seyrini değerlendiren Şimşek şunları kaydetti: "Geçen sene hammadde fiyatları yüzde 30 artmış. Buradan kaynaklı enflasyon şoku yaşadık. Aralıktan itibaren aşağı yönlü trende girdi. Bu yılın sonu itibariyle tek haneye inecek. Merkez Bankası'nın tahmini yüzde 7,9. Biz tek haneye çekme konusunda güçlü bir irademiz var. En belirleyici faktör kur. Şimdi göreceli bir istikrar var. Liranın aslında reel olarak daha güçlü bir desteğe sahip olduğu kanısındayım. Güçlü bir büyüme performansı var. En kötüsünün geride kaldığını düşünüyorum. İkinci husus petrol fiyatları 45 dolardan 70 dolara kadar çıktı. Bu seviyelerde kalacağı varsayımıyla enflasyonist etki sadece kur üzerinden olur o da sınırlı olur. Gıda fiyatları konusunda çok boyutlu çalışıyoruz. Orada da hafif iyileşme olduğunu görüyoruz. Biz şu anda öngördüğümüz gibi tek haneye indirir hedefleri tutturursak beklentiler de iyileşir. Kamu fiyatları da zaman zaman etkili olabiliyor. Enflasyonun tek haneye inme ihtimalini yüksek görüyorum. Yılın ilk çeyreğinde inecek hafif belki tekrar yükselecek ama yeniden düşecek."Bireysel emeklilikteki son gelişmeleri aktaran Şimşek "Meclis'teki tasarıda bir iki düzenleme yapıyoruz. İlk 2 ayda çıkış izni vardı biz onu 6 aya kadar çıkma imkanı sunuyoruz. Vatandaşımız bu hususu iyi değerlendirirse dünyanın en cömert desteği. Mevduat faizi yüzde 12 civarı diyelim biz yüzde 25 veriyoruz. Otomatik katılımda şöyle bir adım attık. Varlıklar nereye yatırılacak biz onu şekillendirdik. Minimum yüzde 10-12 civarında getiriden bahsediyorsunuz. Yüzde 25 devlet, yüzde 10-12 öbür kaynaktan gelir elde edilecek. Böyle bir getiri var mı? Risk son derece düşük. Zaten gelir düşük nereden tasarruf edeceğiz deniyor. Bu bir alışkanlık meselesi. Bizdeki asgari ücret dünyanın birçok ülkenin üzerindedir. Biz reel olarak ciddi bir şekilde artırdık. Eğer bugün bir Hindistan'da tasarruf oranı yüksekse geliri yüksek olduğu için değildir. Orada bir alışkanlık vardır. Çin'de 100 liralık gelire karşılık 48 lira tasarruf edilmiş. Gelişmekte olan ülkelerde 100 liranın 32 lirası tasarruf ediliyor. Tasarruf oranlarının artması bence bir alışkanlık meselesidir" şeklinde konuştu.Torba tasarıda yer alan konut hesabına olan ilgiye yönelik değerlendirme yapan Şimşek şöyle konuştu: "Şu ana kadar konut hesabına ilgi son derece sınırlı oldu. 12 bin 600 kişi, toplam kaynak 81 milyon civarında. Çeyiz hesabında 25 binin üzerinde. Son tasarıyla konut hesabını cazip hale getiriyoruz. BES'te olduğu gibi ilk konutu almak için uzun süreli tasarruf yaparsanız devlet olarak biz yüzde 25 oranında destek vereceğiz. Evi alırken şu anda harç var. O konuda da kolaylık sağlayacağız. Gerçekten uzun vadeli birikim sonunda konut hesabıyla ev almak cazip hale gelecek. Siz tasarrufu yaptığınız dönemde daha düşük faize razı olursanız kredi döneminde de daha düşük faizli konut kredisi alabiliyorsunuz."Trafik sigortasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Şimşek, "Sektörle bir araya geldik. Sektör tavan fiyattan ciddi zarar etti, bu sürdürülebilir değil. Geçen sene reel olarak primlerde düşüş yaşandı. Biz oturup sistemi gözden geçirmek zorunda kalacağız. Sık sık kaza yapanların daha yüksek prim ödemesi kaçınılmazdır. Öngörülebilirliği daha nasıl artırabiliriz. Biz birkaç boyutlu çalışıyoruz. Düzenlemeler çok net olacak. Hiç kimse zarar ettiği bir sektörde çalışmaz. Hazine olarak sürdürülebilirlikle makul prim konusunu dengelememiz lazım. O yönde çalışmalar devam edecek" dedi.Kripto para tartışmalarını yorumlayan Şimşek, "Çalışma grupları raporlarını bize getirecekler. Bitcoin konusunda uyarılarımızı zamanında yaptık. Aman dikkat edelim diye, ben hala aynı fikirdeyim. Para basma meselesi devletlerin işi. Kayıtsız değiliz, ama kripto para konusu karışık bir konu. Türkiye olarak çok detaylı bir şekilde bu konuyu çalışıyoruz" diye konuştu.