Meksika merkez bankasından soygun ilanı

Meksika Merkez Bankası, hackerlar tarafından 15,3 milyon doların çalındığını ilan etti. Bankanın verdiği bilgilere göre 15,3 milyon dolarlık soygun beş ayrı şirketin hesaplarından oluşuyor. Hackerların şu ana kadar çalınan parayı nakit olarak çekip çekmediği ise bilinmiyor.

Meksika Merkez Bankası Başkanı Alejandro Diaz de Leon, "Yetkililer, Nisan ayı sonlarında tespit edilen siber suçluların, sahte emirleri göndermek için bankaların ödeme sistemine nasıl bağlandığını hâlâ çözmekle uğraşıyor." dedi.