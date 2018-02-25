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Memura ucuz tatil

Turizmi hareketlendirmek için memurlara tatil desteği gündeme geldi. TÜRSAB’ın hazırlayıp Başbakan’a sunduğu raporda, ‘Kamu çalışanlarına destek verilerek tatil yapmaları özendirilsin’ denildi. Memurlara indirimli ve 12 ay taksitle tatil imkanı gündemde

Memura ucuz tatil
Turizm sektörüne hareketlilik sağlayacak bir dizi düzenleme masada. Bu kapsamda memurlara tatil desteği de gündeme geldi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Çankaya Köşkü'nde düzenlenen toplantıda, Başbakan Binali Yıldırım'a turizm sektörünün taleplerini içeren bir rapor sundu.


ÖZEL İNDİRİMLER


Raporda, memura ülke içinde seyahat için çalışmalar da yer alıyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin (TÜRSAB) hazırladığı raporda, "Kamu çalışanlarına destek verilerek ülke içinde tatil yapmaları özendirilsin. Kamu kurumları ve belediyelerin düzenleyeceği geziler, işletme belgeli acenteler aracılığıyla yapılsın, kokartlı rehberler kullanılsın" denildi. Proje kapsamında memurlara özel indirimler sunulması ve 12 ay taksitle tatil imkanı sağlanması bekleniyor. Buna göre, memurlar seyahat acentaları ve otellerde özel indirimlerden yararlanabilecek. Ödemeyi de uzun taksitlerle yapabilecek.
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