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Mercedes AMG-63 yenilendi

Yenilenen Mercedes-AMG G63, yüksek performansı ve geliştirilen alüminyum gövde tasarımı ile kendi sınıfında zirveyi hedefliyor
 

Mercedes AMG-63 yenilendi
Önümüzdeki ay Cenevre Motor Fuarı’nda tanıtılması beklenen yeni Mercedes-AMG 63, beklenenden önce ortaya çıktı. Mercedes-Benz’in SUV segmentindeki amiral gemisi olan Mercedes-AMG 63, 577 beygirlik yüksek off roader performansı ve retro tarzıyla rakiplerinin çok ilerisinde.

Yeni Mercedes-AMG G63’te mevcut modelde kullanılan 5.5 litrelik twinturbo V8 benzinli motor yerine daha kompakt olan 4.0 litrelik twinturbo V8 benzinli motor kullanılmış. Mercedes-AMG, G63 ‘ün 2485kg olan ağırlığı düşünüldüğünde bu seçim biraz yanlış gelebilir. Ancak 2500-3000 rmp’de 626 lb ft tork ve 6000 rmp’de 577 beygir güç üreten bu güçlü motor mevcut modelden çok daha yüksek performansa sahip.  Ayrıca dokuz ileri vitesli AMG Speedshift TCT otomatik şanzıman ile donatılmış. Geliştirilmiş AMG Performance 4Matic  dört tekerlekten çekiş sistemi de kullanıyor.

Mercedes-AMG G63,  yüksek ağırlığına rağmen 100 km/s hıza sadece 4.5 saniyede ulaşabilirken maksimum hız limiti 240 km/s. Buna kıyasla 543 beygir gücündeki 4.0 litrelik V8 motora sahip olan Range Rover Sport SVR, bu hızı 4.7 saniyede görebiliyor. Son dönemde Avrupa’da son derece katı emisyon yasaları uygulanıyor. Mercedes-Benz de bu nedenle performansın yanı sıra yakıt ekonomisi ve emisyon değerlerine de önem veriyor. Yeni AMG G63, fabrika verilerine göre 21.5 mpg yakıt ekonomisi ve 299 g/ km CO2 emisyon değerlerine sahip. Yani mevcut modele göre çok daha çevreci.

Yeniden tasarlanan gösterge tablosu ve 12.3 inc boyutundaki geniş kokpit ekranı ile gelecek olan G63, AMG Ride Control ile birlikte sürücüsüne Comfort, Sport ve Sport Plus olarak 3 farklı sürüş modu sunacak.

Son olarak Yeni Mercedes-AMG G63 için satış tarihleri ve liste başlangıç fiyatlarının 8-18 Mart tarihleri arasında İsviçre- Cenevre’de yapılacak olan otomobil fuarı sonrası açıklanması bekleniyor.
 

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