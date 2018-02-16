Mercedes AMG-63 yenilendi

Adem Özdoğan

Önümüzdeki ay Cenevre Motor Fuarı’nda tanıtılması beklenen yeni Mercedes-AMG 63, beklenenden önce ortaya çıktı. Mercedes-Benz’insegmentindeki amiral gemisi olan, 577 beygirlik yüksek off roader performansı vetarzıyla rakiplerinin çok ilerisinde.Yeni’te mevcut modelde kullanılan 5.5 litrelik twinturbo V8 benzinli motor yerine daha kompakt olan 4.0 litrelik twinturbo V8 benzinli motor kullanılmış. Mercedes-AMG, G63 ‘ün 2485kg olan ağırlığı düşünüldüğünde bu seçim biraz yanlış gelebilir. Ancak 2500-3000 rmp’de 626 lb ft tork ve 6000 rmp’degüç üreten bu güçlü motor mevcut modelden çok daha yüksek performansa sahip. Ayrıca dokuz ileri vitesliotomatik şanzıman ile donatılmış. Geliştirilmiş AMG Performancedört tekerlekten çekiş sistemi de kullanıyor.Mercedes-AMG G63, yüksek ağırlığına rağmen 100 km/s hıza sadecede ulaşabilirken maksimum hız limiti. Buna kıyasla 543 beygir gücündeki 4.0 litrelik V8 motora sahip olan, bu hızı 4.7 saniyede görebiliyor. Son dönemde Avrupa’da son derece katı emisyon yasaları uygulanıyor. Mercedes-Benz de bu nedenle performansın yanı sıra yakıt ekonomisi ve emisyon değerlerine de önem veriyor. Yeni AMG G63, fabrika verilerine göre 21.5 mpg yakıt ekonomisi ve 299 g/ km CO2 emisyon değerlerine sahip. Yani mevcut modele göre çok daha çevreci.Yeniden tasarlanan gösterge tablosu ve 12.3 inc boyutundaki geniş kokpit ekranı ile gelecek olan G63,ile birlikte sürücüsüneveolarak 3 farklı sürüş modu sunacak.Son olarak Yeni Mercedes-AMG G63 için satış tarihleri ve liste başlangıç fiyatlarınıntarihleri arasında İsviçre- Cenevre’de yapılacak olan otomobil fuarı sonrası açıklanması bekleniyor.