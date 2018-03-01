Mercedes AMG GT Coupe çok ateşli

Geçen sene konsept tasarımıyla boy gösteren AMG GT Coupe’de artık son aşamaya gelindi. Spor model çok iddialı detaylara sahip.
Geçtiğimiz yıl düzenlenen Cenevre
Otomobil Fuarında “AMG GT Sedan konsepti”
adı altında boy gösteren spor otomobil, bu kez casus kameraların kurbanı oldu. İsminin AMG GT Coupe olacağı AMG
tarafından resmen doğrulanmasının ardından ilk kez bu kadar net şekilde karşımıza çıkıyor.
Çıkışının ardından Mercedes’in
gözde arabalarından birisi haline gelecek olan aracın yeni ortaya çıkan fotoğraflarında alevli kaplamayla kamuflajlandığı gözüküyor. Ancak bu değişiklikleri gizlemek için yeterli olmamış. Daha köşeli far
tasarımı, uzayan dingil mesafesi,
kısalan kaput uzunluğu ve eklenen arka kapılar
ilk göze batan değişikliklerden. Ayrıca geçtiğimiz yıl konsept tasarımında gösterilen tek egzoz sisteminin aksine, araçta 4
adet egzoz
bulunuyor. Bunun dışında, konsept
tasarımında gördüğümüzden farklı, sürpriz bir detaya rastlamadık. Her şey konseptteki ile benzerlik gösteriyor.
Şüphesiz kaputun altında bu iddialı otomobile yaraşır unsurlara yer verilecek. İlk beklentilere göre 4 litre
lik çift turbo
şarjlı, 8 silindir
li ve 500 beygir
gücündeki bir motor AMG’yi
uçuracak. Şimdiye kadar aldığımız bilgiler doğrultusunda hibrit bir sistem olmayacağını biliyoruz. Bu kurguya, arka tarafa monte hibrit
motor da dahil edildiğinde 805 beygirlik
bir canavar ortaya çıkıyor ki; Mercedes muhtemelen bunu tepe modeli
için saklayacak.
2019
model spor otomobilin 6 Mart’ta Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarında
boy göstereceği düşünülüyor. Yaz aylarında da showroom’larda görmek mümkün olabilir.
Adem Özdoğan