Mercedes AMG GT Coupe çok ateşli

Adem Özdoğan

Geçen sene konsept tasarımıyla boy gösteren AMG GT Coupe’de artık son aşamaya gelindi. Spor model çok iddialı detaylara sahip.Geçtiğimiz yıl düzenlenenOtomobil Fuarındaadı altında boy gösteren spor otomobil, bu kez casus kameraların kurbanı oldu. İsminin AMG GT Coupe olacağıtarafından resmen doğrulanmasının ardından ilk kez bu kadar net şekilde karşımıza çıkıyor.Çıkışının ardındangözde arabalarından birisi haline gelecek olan aracın yeni ortaya çıkan fotoğraflarında alevli kaplamayla kamuflajlandığı gözüküyor. Ancak bu değişiklikleri gizlemek için yeterli olmamış. Dahatasarımı,kısalan kaput uzunluğu ve eklenenilk göze batan değişikliklerden. Ayrıca geçtiğimiz yıl konsept tasarımında gösterilen tek egzoz sisteminin aksine, araçtaadetbulunuyor. Bunun dışında,tasarımında gördüğümüzden farklı, sürpriz bir detaya rastlamadık. Her şey konseptteki ile benzerlik gösteriyor.Şüphesiz kaputun altında bu iddialı otomobile yaraşır unsurlara yer verilecek. İlk beklentilere görelikşarjlı,li vegücündeki bir motoruçuracak. Şimdiye kadar aldığımız bilgiler doğrultusunda hibrit bir sistem olmayacağını biliyoruz. Bu kurguya, arka tarafa montemotor da dahil edildiğindebir canavar ortaya çıkıyor ki; Mercedes muhtemelen bunuiçin saklayacak.model spor otomobilin 6 Mart’taboy göstereceği düşünülüyor. Yaz aylarında da showroom’larda görmek mümkün olabilir.