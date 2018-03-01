İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Mercedes AMG GT Coupe çok ateşli

AMG GT Coupe çok iddialı, hem de çok yakında göreceğiz

Mercedes AMG GT Coupe çok ateşli
Geçen sene konsept tasarımıyla boy gösteren AMG GT Coupe’de artık son aşamaya gelindi. Spor model çok iddialı detaylara sahip.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarında “AMG GT Sedan konsepti” adı altında boy gösteren spor otomobil, bu kez casus kameraların kurbanı oldu. İsminin AMG GT Coupe olacağı AMG tarafından resmen doğrulanmasının ardından ilk kez bu kadar net şekilde karşımıza çıkıyor.

Çıkışının ardından Mercedes’in gözde arabalarından birisi haline gelecek olan aracın yeni ortaya çıkan fotoğraflarında alevli kaplamayla kamuflajlandığı gözüküyor. Ancak bu değişiklikleri gizlemek için yeterli olmamış. Daha köşeli far tasarımı, uzayan dingil mesafesi, kısalan kaput uzunluğu ve eklenen arka kapılar ilk göze batan değişikliklerden. Ayrıca geçtiğimiz yıl konsept tasarımında gösterilen tek egzoz sisteminin aksine, araçta 4 adet egzoz bulunuyor. Bunun dışında, konsept tasarımında gördüğümüzden farklı, sürpriz bir detaya rastlamadık. Her şey konseptteki ile benzerlik gösteriyor.

Şüphesiz kaputun altında bu iddialı otomobile yaraşır unsurlara yer verilecek. İlk beklentilere göre 4 litrelik çift turbo şarjlı, 8 silindirli ve 500 beygir gücündeki bir motor AMG’yi uçuracak. Şimdiye kadar aldığımız bilgiler doğrultusunda hibrit bir sistem olmayacağını biliyoruz. Bu kurguya, arka tarafa monte hibrit motor da dahil edildiğinde 805 beygirlik bir canavar ortaya çıkıyor ki; Mercedes muhtemelen bunu tepe modeli için saklayacak.

2019 model spor otomobilin 6 Mart’ta Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarında boy göstereceği düşünülüyor. Yaz aylarında da showroom’larda görmek mümkün olabilir.
 

HUAWEİ P20 VE P10 YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİ 



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Garaj Sepeti’den yatırım atağı

Garaj Sepeti’den yatırım atağı
Land Rover bir efsaneyi diriltti!

Land Rover bir efsaneyi diriltti!
Toyota yeni Auris'in dünya prömiyerini 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda yapacak

Toyota yeni Auris'in dünya prömiyerini 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda yapacak
Elektrikli araçlar 9 katına çıkacak Türkiye teknoloji merkezi olacak

Elektrikli araçlar 9 katına çıkacak Türkiye teknoloji merkezi olacak
Honda Türkiye rekora koşuyor

Honda Türkiye rekora koşuyor
Volvo’nun sahibi Çinli Geely Mercedes’in yüzde 10’unu aldı

Volvo’nun sahibi Çinli Geely Mercedes’in yüzde 10’unu aldı
Kia Ceed birçok ihtiyaca cevap veriyor

Kia Ceed birçok ihtiyaca cevap veriyor
10. Motobike İstanbul Fuarı açıldı

10. Motobike İstanbul Fuarı açıldı
Yeni Peugeot 508 tüm özellikleri ve Türkiye’ye geliş tarihi ne?

Yeni Peugeot 508 tüm özellikleri ve Türkiye’ye geliş tarihi ne?
Ferrari 488 Pista lansmanı öncesinde sızdırıldı

Ferrari 488 Pista lansmanı öncesinde sızdırıldı
BMW X5 zorlu kış testlerinde görüntülendi

BMW X5 zorlu kış testlerinde görüntülendi