Mesut Özil, bir çikolata markasının Dünya Kupası yüzlerinden

Dünyanın merakla beklediği Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası heyecanına sadece 19 gün kaldı. Kupanın tartışmasız favorilerinden Almanya'nın hücumdaki en büyük kozu Mesut Özil. Oyun görüşü ve gol paslarıyla futbolun en yaratıcı isimlerinden olan Türk Asıllı futbolcu, bir çikolata markasının ambalajlarında yer alıyor.

Dünya Kupası için yeni bir seri çıkaran ünlü çikolata firması, Mesut dahil olmak üzere Alman futbolcuları ambalajlarına taşıdı.



