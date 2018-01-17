Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Serap Belovacıklı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı bölgelerde fırtına uyarısı yapıldı:Marmara'da Çarşamba (17.01.2018) akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, gece saatlerinde yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Perşembe (18.01.2018) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Kuzey Ege'de Perşembe (18.01.2018) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Perşembe (19.01.2018) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Güney Ege'de Çarşamba (17.01.2018) akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zamanla 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Perşembe (18.01.2018) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Batı Karadeniz'de Perşembe (18.01.2018) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Cuma (19.01.2018) sabah saatlerinde sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'de Perşembe (18.01.2018) öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Cuma (19.01.2018) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Batı Akdeniz'de Perşembe (18.01.2018) günü rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Cuma (19.01.2018) akşam saatlerinden etkisini itibaren kaybedeceği tahmin ediliyor.Doğu Akdeniz'de Perşembe (18.01.2018) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Cuma (19.01.2018) akşam saatlerinden itibaren etkisi kaybedeceği tahmin ediliyor.