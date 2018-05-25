Millet Bahçesi dünyanın en büyük 3’üncü şehir parkı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim’de taşınacak İstanbul Atatürk Havalimanı’nın yerine ‘Millet Bahçesi’ yapılacağını açıkladı. Megakent İstanbul’a devasa bir yeşil alan kazandıracak proje şimdiden tüm İstanbulluları heyecanlandırdı. Yakın çevresindeki imarlı arsaların ortalama metrekare değeri dikkate alındığında yaklaşık 234 milyar TL değerindeki Atatürk Havalimanı arazisine ‘Millet Parkı’ yapılması tercih ediliyor. Atatürk Havalimanı, Bakırköy, Yeşilköy, Yeşilyurt, Florya ve Sefaköy semtleri arasında 11 milyon 700 bin metrekarelik (11 bin 700 dönüm) alan üzerine kurulu Türkiye’nin en büyük havalimanı konumunda.

CENTRAL PARK'IN 3.5 KAT BÜYÜĞÜ OLACAK

Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre çevresinde de Şenlikköy, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy 2-5-6 ve Ataköy 7-8-9-10 mahalleleri yer alıyor. Atatürk Havalimanı’nın arazisi halihazırda sadece havalimanı olarak kullanılabileceği için buraya herhangi bir değer biçmek mümkün değil. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da buranın imara açılmayacağını belirtmişti. Hatta, havalimanı arsasına New York’taki Central Park gibi bir parkın yapılacağı gündeme gelmişti. Havalimanı arsasının tamamına park yapılması durumunda bu park dünyadaki şehir parkları arasında 3’üncü sırada yer alacak. Hatta bu park Central Park’ın yaklaşık 3.5 katı büyüklüğünde olacak.

Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER) Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Ömer Türkoğlu ile havalimanı çevresindeki imarlı arsaları inceledik. Yakın çevresindeki yerleşik alanları örnek olarak alacak olursak, 0.50 emsalle konut+ticaret karma fonksiyonlarını barındıran bir imar durumunda ortalama arsa metrekare değerinin 20 binin üzerinde olduğu gözüküyor.

METREKARE DEĞERİ 20 BİN TL

Yeşilyurt’ta imarlı konut ve ticaret arsalarının ortalama metrekare değerinin 26 bin TL olduğunu söyleyen Türkoğlu, “Tapusor.com datalarını kullanarak yaptığımız araştırma sonuçları, imarlı arsaların metrekare fiyatlarının Yeşilköy’de ortalama 20 bin TL olduğunu göstermektedir. Şenlikköy Mahallesi’nde ise bu değerin ortalaması 15 bin TL. 11 bin 700 dönümlük Atatürk Havalimanı arazisi eğer imara açılmış olsaydı değerinin 234 milyar TL olacağını söyleyebiliriz” diye konuştu.

İNGİLTERE’NİN DÜNYACA ÜNLÜ PARKI HYDE PARK 13’ÜNCÜ SIRADA

Dünyadaki şehir parklarına baktığımız zaman, en çok şehir parkı Amerika’da yer alıyor. Amerika’da, dünyanın en büyük şehir parkları arasına giren 5 park bulunuyor. Listede ilk sırada bulunan Bitsevsky Park, Rusya Moskova’da 18 bin dönümlük bir alana sahip. Park 500’den fazla bitki türüne ev sahipliği yapıyor. 17.4 bin dönüm alana yayılan Griffith Park Amerika, Los Angelas’ta yer alıyor. Listenin 13’üncü sırasındaki İngiltere’nin dünyaca ünlü parkı Hyde Park bin 416 dönüm büyüklüğünde. Londra’daki Kraliyet Parkları’nın en büyüğü olan Hyde Park’ın bitişiğindeki Kensington Bahçeleri ise 150 hektarlık bir alanı kaplıyor.

BARUTHANE ARAZİSİ TOKİ PARK OLACAK

TOKİ, Ataköy’de mülkiyeti kendisine ait olan 60 bin metrekarelik Baruthane arazisinin gayrimenkul projesini iptal ederek halka açık park yapmaya karar verdi. Emlak Konut GYO, Galatasaray’ın Metin Oktay Tesisleri’ni de kapsayan Florya’daki araziyi 2 milyar 250 milyon TL’ye ihale etti. Emlak Konut GYO Bakırköy Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi arazisinin ihalesini de önümüzdeki dönemde yapacak.

10 BİN KONUT GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni havalimanı personeli için müjdeli bir haber verdi. İstanbul 3’üncü havalimanındaki çalışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “3. havalimanına yakın bir yere personel için 10 bin konut yapıyoruz” dedi. Erdoğan, bu konutların personelin ulaşımı için kolaylık sağlayacağını sözlerine ekledi. TOKİ’nin de o bölgede konut çalışmaları olduğu biliniyor.



