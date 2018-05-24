Monchi Beşiktaşlı yıldızın peşinde!

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinde yer alan habere göre orta sahaya takviye yapmak isteyen Roma'da Futbol Direktörü Monchi'nin 3 isim belirlediği ifade edildi.

Haberde, İtalyan kulübünün bu sene Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansı yükseltmek ve 3. bitirdiği Serie A'da seneye şampiyonluk iddiasıyla oynamak için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladığı ve bu doğrultuda ilk hedefin orta saha olduğu belirtildi.

Monchi’nin orta saha için üç isimle ilgilendiği ve bunların Atalantalı Bryan Cristante, Dinamo Zagrebli Ante Coric ve Beşiktaş'ta oynayan Tolgay Arslan'ın olduğu ve Tolgay için öngörülen maliyetin ise 12 milyon € olduğu bildirildi.



