Muhtaçlık maaşı 680 lira oldu

AÇLIK SINIRI ALTINDA



İŞ OLMAZSA AYLIK



KİMLER ALABİLİYOR



BAŞVURU NEREYE YAPILMALI?

İdil Janet Demiray

Devlet muhtaç ve herhangi bir gelir sahibi olmayan kimselerin gıda, konut, sağlık gibi ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için gıda yardımı, kıyafet yardımı ve nakdi yardım gibi çeşitli yardımlarda bulunuyor. Bu sosyal devlet anlayışının bir gereği. Çünkü ülkemizde milyonlarca vatandaş açlık sınırının altında yaşıyor.Çoğu kişi gelir yetersizliği nedeniyle gıda ve konaklama gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Devlet bu kişilerin mağduriyetlerini giderebilmek için İşkur aracılığıyla çeşitli iş imkanları sunuyor. Ancak bunlardan yararlanamayan ve durumu halen kötü olan kimselere de fakirlik maaşı (muhtaçlık aylığı) veriliyor. Peki bu maaş kimlere verilir?Fakirlik maaşı, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan, herhangi bir geliri veya devlet tarafından bağlanmış herhangi bir aylığı ya da geliri olmayanlara bağlanıyor. Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunmak aranan şartlar arasında. Üzerine kayıtlı gelir getiren malı (ev, arsa, araba gibi) olanlara muhtaç aylığı bağlanmıyor. Muhtaçlık aylığı geçen yıl 601 liraydı. Son zamla 680 liraya çıkarıldı. Yüzde 15 zam yapıldı.Muhtaç aylığı başvurusu, ikamet edilen ilin bağlı olduğu ‘Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne şahsen müracaat ile ya da posta yoluyla yapılıyor. İnternetten başvuru imkanı da var. ‘Muhtaç aylığı almak istiyorum’ diyen kişiler için muhtaç aylığı başvuru formu ve engelliler için özrünü belirten sağlık kurulu raporu olmak üzere iki adet belgeye ihtiyaç duyuluyor. Daha sonra bu belgeler ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılıyor ve sonuç bekleniyor.