Seller, ani dolu yağışları derken meteoroloji haberleri gündemin ilk sıralarında kendine yer buluyor. NASA’nın “şiddetli hava olayları” uzmanı Dr. Timothy Hall, özellikle İstanbul’da yaşanan dolu, fırtına, sel gibi olaylar dair açıklamalarda bulundu. Habertürk’ten Nalan Koçak’ın haberine göre, şiddetli hava olaylarını daha çok yaşayacağız…

“AŞIRI HAVA OLAYLARININ SIKLIĞI ARTIYOR”

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın küresel ısınma üzerine özel çalışma yapan uzman “Dr. Timothy Hall İstanbul’da yaşananların bir nedeni de küresel ısınma. Küresel ısınma, yoğun yağışları daha aşırı uçlara çekiyor. Aynısı gök gürültüsü ya da dolu için de geçerli.” dedi.

Küresel ısınmanın dünyayı nasıl etkilediğini şu sözlerle anlattı:

Daha sıcak atmosfer buhar formunda daha çok su tutuyor. Yani havada yağışa dönüşebilecek daha çok su bulunuyor. Bu da şiddetli yağışlara neden oluyor. Önemli olan nokta şu: Bu, ortalama daha çok yağış demek değil. Hatta bazen daha az bile yağabiliyor. Fakat yağdığı zaman adeta bardaktan boşalıyor. ABD’deki olaylar konusunda daha çok şey biliyorum ama sadece Türkiye değil, dünyanın pek çok yerinde de bu tür hava olaylarının sıklığı artıyor.

“AKDENİZ KIYILARINDA FIRTINA ARTACAK”

Dr. Timothy Hall’un açıklamaları Türkiye’nin farklı noktaları için de önem taşıyor:

Korkuyorum ki özellikle Akdeniz kıyılarınızda fırtına ve buna benzer olaylar artacak. Tabii ki Meksika Körfezi’ndeki gibi dev fırtınalardan ya da hortumlar bahsetmiyorum ama aşırı hava olaylarında artış olacağı bir gerçek. Tabii bunlar deniz seviyesini artırabilir ve kıyılarda sele neden olabilir. Bir gün günlük güneşlik bir havaya uyanıyorsunuz. Öğlen aniden fırtına başlıyor… Bir bakıyorsunuz aracınız dolu yüzünden mahvolmuş. Bakın tüm dünyada böyle, sadece Türkiye değil, tüm bu garip diye nitelenen hava olaylarının sıklığı arttı.

“NEDENİ BETONLAŞMA”

Nalan Koçak’ın “İstanbul örneğinden gitmek istiyorum. Küresel ısınmanın yanında çarpık yapılaşma ve betonlaşmanın bu tür hava olaylarında etkisi nedir?” sorusuna Dr. Timothy Hall dikkat çeken bir cevap verdi,

Çok önemli bir nokta. Pek çok şehirde sel ve su baskınlarının nedeni aşırı yağıştan çok beton. Biliyorsunuz toprak aşırı yağışın çoğunu emiyor. Ama toprak yerine beton ya da asfalt koyarsanız su birikir. Aynı şey ağaç ve diğer bitkiler için de geçerli. Bunlar sadece yağışı kontrolde değil, zemini soğutmakta çok önemli görev üstleniyorlar. Şehirlerin bir diğer sorunu koyu rengin hakim olması, asfalt gibi. Bunlar ısıyı yansıtmak yerine emiyor. Tüm bu bahsettiğim faktörler küresel ısınmanın etkilerinin şehirlerde daha çok hissedilmesine neden oluyor.





Çözüm olarak ise “Yeşili artırmalıyız, yapılaşmayı yeşil alanlara göre dizayn etmeliyiz. En basitinden çatıların rengini daha açık yapmalıyız, beyaz gibi. Amaç ısıyı yansıtmak… Hatta çatıları bile yeşillendirmeliyiz. Tabii ki araçlardaki emisyonu azaltmalıyız.” dedi.