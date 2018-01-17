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Nestle'nin ABD'deki şekerleme işletmesini Ferrero alacak

Nestle, ABD'deki şeker ve tatlı işletmesini 2,8 milyar dolara Ferrero'ya satıyor. Şirket, şişe su, evcil hayvan maması, kahve, dondurulmuş gıda ve bebek gıdası gibi alanlara yoğunlaşacak

17 Ocak 2018, Çarşamba 10:09
Nestle'nin ABD'deki şekerleme işletmesini Ferrero alacak
Dünyanın en büyük gıda firmalarından Nestle, ABD'deki tatlı ve şeker departmanını İtalyan çikolata ve şeker firması Ferrero'ya 2,8 milyar dolara satacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Nestle'nin ABD'deki şeker ve tatlı ürünleri satışlarının 2016'da yaklaşık 900 milyon dolara ulaştığı belirtilirken, gerekli izinlerin alınmasının ardından anlaşmanın bu yılın ilk çeyreğinde tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nestle İcra Kurulu Başkanı Mark Schneider, anlaşma sayesinde şirketin şişe su, evcil hayvan maması, kahve, dondurulmuş gıda ve bebek gıdası gibi alanlara daha çok yoğunlaşacağını belirtirken, firmanın söz konusu alanlarda daha yüksek büyüme potansiyeli gördüğünü ifade etti.


ABD'DEKİ TOPLAM SATIŞLARININ SADECE YÜZDE 3'Ü


Ayrıca, açıklamada, Nestle'nin ABD'deki şeker ve tatlı biriminin firmanın bu ülkedeki toplam satışlarının sadece yüzde 3'ünü oluşturduğu bilgisine yer verildi. Açıklamaya göre, Nestle'nin en büyük pazarı olan ABD'de hane halkının yüzde 97'si firmanın ürünlerini kullanıyor.

Şirketin ABD'nin 120'den fazla bölgesinde 77 fabrikası, 10 araştırma-geliştirme merkezi ve yaklaşık 50 bin çalışanı bulunuyor.


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