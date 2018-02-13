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NTVSPOR'un satışında son dakika

Doğuş Yayın Grubu bünyesinde faaliyet gösteren NTV Spor'un satışı için Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunuldu. Kurum'un da onay vermesi ile birlikte taraflar arasında hisse devir işlemine geçilecek.

NTVSPOR'un satışında son dakika
Konu ile ilgili Rekabet Kurumu'na yapılan bildirimde şöyle denildi:

"Sportv Medya Hizmetleri Anonim Şirketi'nin hisselerinin yüzde 100'ünün, Kurul iznine tabi olarak, üzerinde anlaşılan alım fiyatı karşılığında Discovery Medya Hizmetleri Limited Şirketi'ne devredilmesi işlemi...

Öngörülen işlemin gerçekleşmesi ile Discovery Medya Hizmetleri Limited Şirketi, Doğuş Yayın Grubu A.Ş.'ye ait olan Sportv Medya Hizmetleri Anonim Şirketi'ndeki hisselerin yüzde 100'ünü devralarak Sportv Medya Hizmetleri Anonim Şirketi üzerinde tam kontrol sahibi olacaktır."


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