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Ocak ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

Türk-İş'in araştırmasına göre, ocak ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 615, yoksulluk sınırı 5 bin 262 lira olarak hesaplandı

Ocak ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın ocak ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, ocak ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı", bin 615 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 5 bin 262 lira oldu.


GEÇEN YILA GÖRE 136 LİRA ARTTI 


Hesaplamalara göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı geçen aya göre 7 lira, geçen yıla göre 136 lira artış gösterdi. Yoksulluk sınırı tutarı ise son bir ayda 24 lira, geçen yılın ocak ayına göre ise 444 lira arttı.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin bin 998 lira 88 kuruş hesaplandığı ocak ayında, Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 0,46 artış gösterdi.


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