Orhan Köse: Halk, altını en güvenli yatırım olarak görüyor

Dükkan kendisinin olduğu için, kira derdi yok. Orhan Bey; “Allaha şükür bizim işlerimiz yılın 12 ayı hareketlidir. Ancak düğün, sünnet sezonu yazın olduğu için, o zaman biraz daha artar. Dünyada altın fiyatları yükselince, bizde de oluyor. Halk her zaman olduğu gibi altını en güvenli yatırım aracı olarak görüyor ve alıyor” diyor.

SAHTE ALTIN KORKUSU

Kardeşi Sevban Köse (33) ile birlikte çalışan Orhan Köse; “Bizim sektörün en büyük sıkıntısı, sahte altındır. Ne kadar dikkat edersek edelim, bazı sahte altınları anlamak gerçekten zor. Onları da özel yerlere gönderip öyle çözüyoruz. Döviz yükselse de, düşse de altında sürekli bir hareketlilik var. Başka sektörü bilmem ama, bizim hükümetten bir isteğimiz yok, çok şükür halimizden memnunuz” dedi.