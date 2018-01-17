Otomobil şirketiniz sizi izliyor olabilir

SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE BİZZAT ONAY VERİLİYOR

PAZARLAMA ŞİRKETLERİNE SATILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

HONDA SÖZCÜSÜ YANIT VERMEDİ

Gizem Yetil

Günümüzde cep telefonları üzerinden izlenmek artık neredeyse kanıksanmış hale geldi. Ancak benzer izleme işlemlerinin günlük hayatın önemli bir parçası olan otomobiller tarafından da yürütüldüğü ileri sürüldü.Sputnik'in haberine göre, Washington Post’ta Peter Holley imzalı makalede, otomobil şirketleri araçlardaki yazılımlarla kullanıcılarını izleme faaliyetlerinde bulunuyor.Şirketler kullanıcıların araç sürüş hızı, biçimi, nereden alışveriş yaptığı, kemerini ne sıklıkla taktığı, nerede yemek yediği veya kilosuna varana kadar türlü konularda bilgi sahibi olabiliyor.Üstelik çoğu kullanıcı bu izleme faaliyetine satış sözleşmesi sırasında attıkları imza ile bizzat onay veriyor. Kimileri sıkıcı buldukları hayatlarının izlenmesini umursamıyor, kimileri de sözleşmedeki maddeyi hiç fark etmeden izlenmeyi kabul ediyor. Böylelikle otomobiller yalnızca seyahat etmek için kullanılan makineler olmaktan çıkıp cep telefonları gibi kişisel hayat, alışkanlıklar hakkında ikinci taraflara bilgi aktaran ‘tekerlekli bir bilgisayar’ görevi görüyor.Öte yandan firmaların neden böyle bir uygulamaya gittiği ise bilinmiyor, ancak bu bilgilerin pazarlama şirketlerine satıldığı tahmin ediliyor.ABI teknoloji araştırma şirketine göre günümüzde cadde ve sokaklarda siber bağlantı donanımına sahip 78 milyar araç var. Bir başka teknoloji araştırma şirketi Gartner'a göre de 2021’e kadar ABD ve Avrupa’da satılan araçların yüzde 98’i bu teknolojiye sahip olacak.Makalede kullanıcıları üzerinde izleme faaliyetleri yürüten şirketler arasında Japon otomotiv firması Honda gösterildi. Honda Sözcüsü Natalie Kumaratne’nin şirketin topladığı bilgilere neden ihtiyaç duyduğu yönündeki soruya yanıt vermeyi reddetti.