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Otomobiline 250 bin lira istiyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir esnaf piyasa değeri yaklaşık 25 bin lira olan '31 AKP 80' plakalı otomobilini 250 bin liraya satışa çıkardı

24 Ocak 2018, Çarşamba 19:42
Otomobiline 250 bin lira istiyor
Maraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan Ali İhsan Yavuzatmaca, 2014 yılında 20 bin liraya satın aldığı 1993 model LPG'li '31 AKP 80' plakalı otomobilini satışa çıkardı.


'ARSA VE TARLA TEKLİF ETTİLER'


Yavuzatmaca, otomobilini satın almak isteyenlerin kendisine arsa ve tarla teklif ettiğini söyledi.


'PLAKASININ DEĞERİ VAR' 


Otomobilinin piyasa değerinin yaklaşık 25 bin lira olduğunu belirten Yavuzatmaca, iki aracın kendisinden hariç plakasının değeri var. Plaka, AK Parti’nin ismini anımsattığı için ülkemizde birçok taliplisi oldu.

Bu süreçte arsa, tarla ve kendi aracını vermek isteyenler de oldu. Ben de, AK Parti'nin gönüllüsüyüm. İş adamları ve politikacılardan olsun çok isteyenler var. 75 bin lirayı gördü, vermedim. 250 bin lira veren olursa aracı satabilirim' diye konuştu.

DHA


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