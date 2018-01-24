Otomobiline 250 bin lira istiyor

Ali İhsan Yavuzatmaca



'ARSA VE TARLA TEKLİF ETTİLER'



'PLAKASININ DEĞERİ VAR'

Haber Merkezi

Maraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan, 2014 yılında 20 bin liraya satın aldığı 1993 model LPG'li '31 AKP 80' plakalı otomobilini satışa çıkardı.Yavuzatmaca, otomobilini satın almak isteyenlerin kendisine arsa ve tarla teklif ettiğini söyledi.Otomobilinin piyasa değerinin yaklaşık 25 bin lira olduğunu belirten Yavuzatmaca, iki aracın kendisinden hariç plakasının değeri var. Plaka, AK Parti’nin ismini anımsattığı için ülkemizde birçok taliplisi oldu.Bu süreçte arsa, tarla ve kendi aracını vermek isteyenler de oldu. Ben de, AK Parti'nin gönüllüsüyüm. İş adamları ve politikacılardan olsun çok isteyenler var. 75 bin lirayı gördü, vermedim. 250 bin lira veren olursa aracı satabilirim' diye konuştu.DHA