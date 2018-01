Otomotiv Bakanlığı mı geliyor?

OTOMOTİV SEKTÖRÜ 7 BAKANLIK İLE ÇALIŞIYOR

Yusuf Cevahir

'nin, '' ile ilgili'teki yazısı şöyle:Otomotiv Bakanlığı... Daha önce defalarca gündeme geldi, otomotiv sektörü yetkilileri her ortamda dile getirdi. Bugün de Sabah Gazetesi’nden Dilek Güngör yazmış.Bence de bir an önce kurulmalı ve başına işi çok iyi bilen biri getirilmeli. Çünkü Türkiye ekonomisinin 12 yıldır tartışmasız açık ara lider sektörü olan otomotiv bunu hak ediyor.Sanayide büyüyen, ihracatta uçan, istihdam da rekorlar kıran bu sektör devletin de en büyük gelir kapısı. Ne demişti Maliye Bakanı Naci Ağbal; “Otomotiv sektörü kamu maliyesi ve bütçenin gelir tarafı için önemli bir kaynak. 2016’da otomotiv sektöründen 18.9 milyar liralık ÖTV topladık. KDV olarak da en az 10-15 milyar lira topluyoruz. 2016 yılında yaklaşık 10 milyar lira motorlu taşıtlar vergisi (MTV) topladık. Kabaca bir hesapla yaklaşık 10-15 milyar lira sosyal güvenlik primi geliri veya stopaj geliri var. Bütçeye ve ekonomiye çok güçlü bir destek veriyor.” Yani kabaca sadece Maliye 2016’da otomotiv sektöründen yılda 60-70 milyar TL para topluyor. Bu artan ÖTV ve MTV ile 2017’de daha da arttı.İşin tabi bir de yatırım, üretim ve ihracat tarafı var ki, sadece 2017 yılındaki 28.5 milyar dolarlık ihracat bile ekonomiyi ayakta tutmaya yetiyor.Bu yüzden otomotiv bakanlığı şart ama koordinasyon nasıl olacak. Evet bugün otomotiv sektörü 7 ayrı bakanlık ile çalıştığı için en ufak bir sorunda bile kapı kapı dolaşıp, her birini tek tek ikna etmek zorunda kalıyor. Bunun için sektörün de dile getirdiği gibi ya bir ayrı müsteşarlık ya da ayrı bir otomotiv bakanlığı kurulması ivme kazandıracaktır.Ama şunu da unutmamak lazım. Otomotiv sektörünün en büyük sıkıntısı yüksek vergiler. Bunun da yolu Maliye’den geçiyor ve herkesi ikna etseniz de iş bütçeye geldiği zaman son sözü bu bakanlık söylüyor.Otomotiv Bakanlığı kurulacaksa, burada tek yetkili olması ve Maliye Bakanlığı ile çok uyumlu çalışması gerekir. Aksi takdirde siz sektör adına ne yaparsanız yapın, doğru vergi teşvikini alamazsanız bir sonuca ulaşamazsınız.O yüzden otomotiv bakanlığı kurulacaksa baştan iş sıkı tutularak yetkileri kuvvetli olmalı. Aksi takdirde hiç gerek yok...