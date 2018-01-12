Parasını vince yatıran kaybetmiyor

8-10 YILDA AMORTİ EDİYOR

OPERATÖRÜ DE KAZANIYOR

Adem Özdoğan

Fiyatları 70 bin eurodan başlayıp 5 milyon euroya kadar çıkan vinçlerdeki yüksek geliri görenler dairelerini satıp vinç almaya başladı. Diva Bülent Ersoy’un da 7 tane vinci olduğu biliniyor.Vinç İşletmecileri Derneği (VİNÇ-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Midilli, vinç yatırımlarının hala kârlılığını devam ettirdiğini belirterek, “Yatırım aracı olarak hala getirisi var. Vinç yatırımcısı asla zarar etmez. Mobil vinç, kule vinç gibi pek çok türe ilgi var ifadelerini kullandı.Ramazan Midilli, vinç yatırımı yapanların, aldıkları ekipmanı aylık kiraya vererek gelir elde ettikleri dikkat çekerek vinçlerin 8-10 yılda kendini amorti ettiğini söyledi. Vinç yatırımlarının hala karlılığını devam ettirdiğini vurgulayan Ramazan Midilli, inşaat ve sanayi sektörlerindeki yavaşlamanın kendilerine de yansıdığının altını çizerek, “Daha önce bir makine için 2 gün sonraya randevu verirken şimdi gün içinde gönderiyoruz ancak yine de canlılığımızı koruyoruz. İkinci el vinçlere de talep var ancak bu talep, vinç türüne göre değişiyor. İşletme maliyetine göre yatırım yapılmalı” dedi.Vinçler sadece yatırımcısına değil kullanan operatörüne de iyi kazandırıyor. Piyasada vinç operatörü sayısı yetersiz olduğu için bir operatörün maaşı 7 bin lirayı buluyor. Ramazan Midilli, vinç alacakların döviz olarak borçlanıp Türk Lirası ile gelir elde edeceği için dikkatli olması gerektiğini belirtti. Kendisine sürekli çevresinden “Paramızı vince yatıralım mı?” sorusunun yöneltildiğini aktaran Midilli, “Kısa süre önce dostlarım öneri istedi. Şimdi dairelerini satıp vinç almayı düşünüyorlar. Doğru işletmeciyle çalışacaklarsa tavsiye ediyorum. Doğru zamanda, doğru kişiyle bu sektör kaybettirmez” dedi.