Piyasa hacmi 500 milyar doları aştı

PİYASANIN BÜYÜK KISMINI BITCOIN OLUŞTURUYOR

Mine Bozkurt

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi´inborsalarında 80 bin bitcoin´lik ticaret hacmine ulaşması, tepki alımları ve ABD Sermaye Piyasası Kurulu ve Vadeli Emtia Piyasası Komisyonu tarafından, ABD Kongresi´ne yapılan Bitcoin üzerindeki federal denetimin kripto paraların gelişimini engellememesi istenmesinin etkisiyle Bitcon son 24 saatte yüzde 2.91artarak 11 bin 199 dolardan işlem gördü.Piyasada görülen genel artışla piyasa hacminin 503.69 milyar dolar olarak gerçekleştiği, 24 saatlik işlem hacmi 19.5 milyar dolar olan piyasanın yüzde 37.5´inioluşturdu.Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi son 24 saatlik değişimleri ise;- Ethereum yüzde 0.29,- Bitcoin Cash yüzde 0.56,- Litecoin yüzde 1.18,- NEO yüzde 5.93,- EOS yüzde 0.11,- IOTA yüzde 1.08artarken,- Ripple yüzde 0.06,- Cardano yüzde 1.04,- Stellar yüzde 0.82 düştü.