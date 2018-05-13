Primde fırsat affı

31 MART KİLİT

Geçen hafta Meclis’ten geçen ve Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek af paketi sosyal güvenlik borçlarına kapsamlı yapılandırma imkânı getiriyor. Yasa ile 31 Mart 2018 tarihine kadarki tüm borçlar yeniden yapılandırılacak. İmkândan yararlanacak olanların geçmişten gelen gecikme zammı ve gecikme faizleri silinecek.

EMEKLİ KURTULACAK

Başvurular Temmuz ayının sonuna kadar yapılacak. Yasa özellikle prim borcu olan esnafın elini rahatlatacak. Çalışan emeklilerin yıllardır derdi olan Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) borçları da bu yasa ile tarih oluyor. Bunun dışında işsizlik sigortası primi borçları, isteğe bağlı sigorta prim borçları, genel sağlık sigortası (GSS) prim borçları da kapsamda.

36 AY VADE İMKANI

Yapılandırma kapsamında, SGK’ya borcu olanlardan borcunun tamamını peşin ödemesi halinde, anaparaya eklenen enflasyon farkının yüzde 90’ı alınmayacak. SGK’ya borcu olanlar peşin ödemenin yanı sıra iki aylık dönemler halinde ödeme yapabilecekler. Böylece; 6 taksit (12 ay), 9 taksit (18 ay), 12 taksit (24 ay), 18 taksit 36 ay vade ile ödenebilecek.

İLK İKİ TAKSİT ÖNEMLİ!

Kanun kapsamında SGK borcu olanlar, taksitlerden ilk ikisinin süresi içinde ödememesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksidin vadesinde ödememesi halinde yapılandırma hakkı yanacak.

BAŞVURU VE ÖDEME NE ZAMAN?

Kanun kapsamında borcunu peşin ya da taksitli ödemek isteyenler, yasa çıktıktan sonra Temmuz sonuna kadar başvurabilecekler. İlk ödemeyi ise Ağustos’ta yapabilecekler.

100 TL!NİN ALTINDAYSA

Anaparası 100 liranın altında olan, gecikme zammı ve cezasıyla 200 lirayı aşmayan borçlar ile bunlara bağlı cezaların tahsilinden vazgeçilecek.

DAHA ÖNCE YARARLANAN

Daha önceki yapılandırma imkanlarından yararlanan ancak çeşitli nedenlerle yapılandırması bozulanlar da yeni düzenleme kapsamında olacak.

PATRON DA KURTULACAK

SGK’ya işverenler tarafından yapılan bildirgelerde hesap hatası yüzünden yaşanan cezaların, 15 gün içinde düzeltilmeleri şartıyla cezaların silinmesi sağlanacak. Bu sürede düzeltme yapmayanlara, idari para cezası uygulanacak.

MUHTARLARA 2 AY SÜRE

Köy ve mahalle muhtarları 31 Mayıs 2018’den önceki prim borçlarını, iki ay içinde ödemeleri ya da yapılandırmaları halinde sigortaları durdurulacak. Bu süreler daha sonra ihya edilebilecek. Sigortalılıkları durdurulanlardan çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1 Haziran 2018 itibarıyla yeniden başlatılacak.

YANLIŞ MAAŞ ÖDEMESİ

Bazen yanlış hesap nedeniyle emeklilere fazla maaş ödendiği ortaya çıkıyor sonra fazla ödeme emekliden faiziyle tahsil ediliyordu. Yasayla SGK tarafından fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen emekli aylıklarıyla ilgili alacaklar yapılandırılacak. Borçlara uygulanan kanuni faiz alınmayacak.

GSS BORCU

Genel sağlık sigortasında (GSS) gelir testine başvurmayanlar 30 Kasım 2018’e kadar gelir testine başvurmaları halinde genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek. Prim borcu olanlar bu yapılandırmadaki şartları taşımaları halinde önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmadan 2018’in sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.