Putin ile görüşmesi hayali çıkan Hollanda Dışişleri Bakanı istifa etti

GÖRÜŞMEDİĞİ HALDE 'GÖRÜŞTÜM' DEDİ



'YALAN SÖYLEMEK ZORUNDA KALDIM'

Yusuf Cevahir

Telegraaf´da yer alan habere göre,Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra bu kararı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinden bir gün önce aldı. Bunun üzerine Hollanda, Rusya'yı ziyaretin iptal edildiği konusunda resmi olarak uyardı.Zijlstra Volkskrant gazetesine verdiği röportajda, 2006´da Moskova dışında bulunan bir müstakil evde Putin ile görüşmeye katıldığı konusunda yalan söylediğini itiraf etti. Putin´in bu görüşmede, Belarus, Ukrayna, Baltık ülkeleri ve Kazakistan´ın ‘büyük Rusya´nın´ parçaları olduğunu söylediğini kendi kulağıyla duyduğunu öne sürmüştü.Bakan, bu bilgiyi veren görüşmenin gerçek katılımcısını korumak için yalan söylemek zorunda kaldığını savundu.Daha sonra Shell şirketinin eski Başkanı Jeroe Van der Veer bu toplantıda kendisinin olduğunu bildirdi.