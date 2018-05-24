Radamel Falcao’ya 16 ay hapis cezası

Kolombiya futbolunun önemli yıldızlarından Radamel Falcao'nun vergi cezasıyla başı dertte. İspanya mahkemelerince, Falcao'ya Atletico Madrid'de forma giydiği 2011-2013 yılları arasında vergi kaçırma suçundan çok ağır cezalar geldi.

Ünlü forvet oyuncusuna görüntü haklarından elde ettiği kazancı, İrlanda ve İngiliz Virgin adalarına kaçırmak suçuyla, vergi problemi nedeniyle para ve hapis cezası verildi.

Buna göre Falcao'ya 9 milyon euro ve ertelenmiş 16 aylık hapis cezası verildi. Ayrıca bu hapis cezası 96 bin euro para cezasına çevrildi.