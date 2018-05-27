Ramazan Akgün: Pil değiştirme ücreti saatten daha pahalıya geliyor

STOPAJ ÇOK ZORLUYOR

Tamı tamına 52 yıl önce çırak olarak başlamış bu mesleğe, 40 yıldır da aynı dükkanda kendi işinin patronluğunu yapıyormuş. Ramazan Bey; “Emekli olduğum için, Bağ Kur ödemiyorum, ancak dükkan kirası yüksek, stopaj zorluyor. Bu yüzden emekli maaşından bazen takviye yapıyorum” diyor.

UYDURUK SAATLER VAR

Ramazan Akgün; “İnsanlar artık ucuz ve uyduruk saatlere yöneldi. Piller dışarıdan geldiği için, döviz yükselişinde sıkıntı yaşıyoruz. Pil değiştirme ücreti, saatin maliyetinden daha pahalıya geliyor. Dövizdeki yükseliş durdurulursa, her sektör gibi biz de rahatlarız. Emekli olduğum için, burada bir bakıma kendimi oyalayıp vakit geçiriyorum. Dükkan kirasını çıkarınca, rahatlıyorum” dedi.