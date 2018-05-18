Ramazanda ağız kokusu nasıl önlenir?

Oruç tutuldu, iftarlar yapıldı ve ramazan başladı. Bu yıl da ramazanın yaz mevsiminde yaşanacak olması sağlıklı bir oruç için daha özenli davranmayı gerektiriyor. Ağız ve diş sağlığı da oruçluyken en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor. Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Sunay, Ramazan’da ağız ve diş sağlığı konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

'ORUCU SUYLA AÇIN'

Ramazanda oruç nedeniyle ağız ortamının uzun bir süre kuru kalması ve tükürük miktarının azalmasıyla ağızdaki asidik ortamın arttığına dikkat çeken Prof.Dr. Hakkı Sunay, hem sağlık hem de sosyal yönden olumsuz etkilere yol açan ağız kokusunu önleme ve diş sağlığına dair yapılacakları anlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geçen günlerde yaptığı boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalama ve diş fırçalamanın orucu bozmayacağı açıklamasını hatırlatan Prof.Dr. Hakkı Sunay, ağızdaki yüksek asidik ortamın diş minelerinde aşınma gibi sonuçlara yol açabileceğini belirterek, "Bu nedenle dişler iyi fırçalanmalı. Ramazanda gün içinde diş fırçalamakta bir sakınca yok. Fırçaladığınız suyu yutmadan, dişlerinizi fırçalayıp iyice tükürerek ağız ortamını hem ferah tutmak hem de bu asidik ortamdan korumak mümkündür" dedi.

'ASİTLİ İÇECEKLER DİŞLERE ZARAR VERİR'

"Tüm gün boyunca herhangi bir faaliyet göstermeyen ağız ortamında asidik seviye yükselmişken bir de üzerine iftarda asitli ve gazlı içeceklerin tüketilmesi dişlerimize ciddi zararlar verir" diyen Prof.Dr. Hakkı Sunay, “Oruç açılırken asitli ve gazlı içeceklerden kaçınılması gerekir. Önce oruç açıp su ihtiyacımızı giderdikten sonra ağzımızı normal suyla çalkalamalı ve su içtikten sonra besinleri tüketmeye başlamalıyız” tavsiyelerinde bulundu.

'EN AZ 2 DAKİKA FIRÇALAYIN'

Prof.Dr. Hakkı Sunay oruçta ağız ve diş sağlığı için uyarılarını şöyle sıraladı:

-İftarda ve sahurda asitli ve gazlı içecekler tüketmekten kaçının.

-İftar ve sahur arasında diş fırçalama süresini normalden biraz daha uzatın, en az 2-3 dk. civarında olmalı.

-Kesinlikle sert fırçalar kullanılmamalı, orta sert fırçalar ve aşındırıcı madde içermeyen diş macunları kullanılmalı.

-İftar ve sahur arasında su tüketimi olabildiğince artırılmalı.