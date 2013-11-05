Renault, üst orta sınıftaki iddialı te ile satışa sunuluyor: Expression, Privilege ve Executive. EDC otomatik vites, sürücü ve yolcularına sıradışı bir sürüş konforu sağlıyor. Aynı anda güç, performans ve yakıt tüketim kontrolünü bir arada barındıran 1.5 dCi EDC 110bg, atak canlı ve tepkisel bir hızlanma sunarken yakıt tüketimi ve CO 2 emisyonları açısından da sınıfında öne çıkıyor. 1.5 EDC motor, karma parkurda 4.7 litre / 100km düşük yakıtım tüketimi ve 125g CO 2 /km salım değeri kaydediyor. 6 ileri EDC otomatik vites kutusu, manuel bir vites kutusunun tüketimine benzer bir yakıt tüketimi ile birlikte seri vites geçişleri tepkisellik ve canlılık sunuyor.

Renault Latitude çarpıcı boyutlu bir sedan. İddialı boyutları ve şık hatları aracın içinde konfor ve rahatlık sunuyor. Yeni siyah fonlu farları, LED arka stoplar, dikiz aynalarındaki LED sinyal lambaları, parlak krom kapı kolları ve tümüyle yenilenen jantlarıyla, Yeni Latitude tasarım ve prestiji bir arada sunuyor. Cömert boyutları sıcak ve geniş bir iç mekan sunuyor. Arkadaki yolcular segmentin en geniş arka diz mesafesinden yararlanıyorlar (253 mm).

Yeni teknolojik donanımlar ile Renault Latitude, sunduğu konforu daha da pekiştiriyor: Yenilenen Latitude Renault R-Link internet bağlantılı entegre multimedya ve navigasyon sistemi, kör nokta uyarı sistemi, «3D Sound by Arkamys®» ve « Bose® Sound System » ile eksiksiz bir müzik ve ses sistemi, Bluetooth® ve USB bağlantı, geri görüş kameralı ön ve arka park sensörü, Xenon farlar, Renault eller serbest kart sistemi ve elektrikli park freni gibi donanımlarla birinci sınıf bir yolculuk vadediyor.

Yenilenen Latitude teknolojik donanımlarının yanısıra ayrıcalıklı özellikleri ile konforu en üst düzeye taşıyor. Havayı temizleyici ve rahatlatıcı iyonizör sistemi, 2 farklı seçeneği ile araç içi parfüm özelliği, hem öndeki hem arkadaki yolcuların bağımsız olarak ısıtma ve soğutma ayarı yapabilmelerini sağlayan 3 bölgeli elektronik klima ve 4masajlı sürücü koltuğu ile Latitude, yolcularına kendini çok iyi hissettiriyor.

Yeni Latitude, mükemmel bir güvenilirlik ve dayanaklılık düzeyini garanti etmek için, zorlu yol şartlarıyla ilgili olarak çok sayıda testten geçirildi. Aynı zamanda aktif ve pasif güvenlik alanında Renault’nun bilinen deneyimi ile ABS, Acil fren destek sistemi, EBD, ESP, ASR,CSV, çift hazneli ön hava yastıkları, yan ve perde hava yastıkları, kör nokta uyarı sistemi, hız sabitleyici - sınırlayıcı ve xenon viraj farları gibi ileri teknolojili güvenlik donanımları birarada sunuluyor.