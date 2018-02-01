Rolls-Royce Cullinan göründü

İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce’un, yeni SUV modelinin ilk prototopi Cullinan, Almanya’daki
Nuerburgring pistindeki testlerine devam ediyor. Cullinan
bu yaz yapılacak lansman sonrası 2019
yılı itibariyle satışa sunulacak. Ayrıca marka “kapalı oda önizlemesi” olarak adlandırdığı yeni bir uygulama planlıyor. Bu uygulama ile bu ultra lüks SUV’a sahip olmak isteyen kullanıcılar Cullinan’ı piyasaya çıkmadan önce yakından görebilecekler.
Rolls-Royce CEO’su Torsten Mueller-Oetvos, yaptığı açıklamada Volkswagen Group
platformunu kullanan Audi Q7
, Bentley Bentayga
ve Lamborghini Urus
gibi bir modellere atıfta bulunarak müşterilerimiz farklı bir şeyler bekliyor. Böyle bir platform ortaklığı tasarımı büyük ölçüde sınırlandırıyor” dedi.
Cullinan, Rolls-Royce’nin Phantom
modelinde kullandığı 563 beygir
gücündeki 6.6 litre twin turbo V12 motoru kullanacak. İngiliz üretici, 2016
yılında 4.011 otomobil satmıştı. Geçtiğimiz yıl bu rakam %16’lık bir düşüş ile 3.362’ye düştü. Cullinan
ile yıllık satış rakamının 5.000’inin üzerine çıkarılması planlanıyor.
Adem Özdoğan