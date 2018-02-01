Rolls-Royce Cullinan göründü

Adem Özdoğan

İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce’un, yeni SUV modelinin ilk prototopiNuerburgring pistindeki testlerine devam ediyor.bu yaz yapılacak lansman sonrasıyılı itibariyle satışa sunulacak. Ayrıca marka “kapalı oda önizlemesi” olarak adlandırdığı yeni bir uygulama planlıyor. Bu uygulama ile bu ultra lüks SUV’a sahip olmak isteyen kullanıcılar Cullinan’ı piyasaya çıkmadan önce yakından görebilecekler.Rolls-Royce CEO’su Torsten Mueller-Oetvos, yaptığı açıklamadaplatformunu kullananvegibi bir modellere atıfta bulunarak müşterilerimiz farklı bir şeyler bekliyor. Böyle bir platform ortaklığı tasarımı büyük ölçüde sınırlandırıyor” dedi.Cullinan, Rolls-Royce’ninmodelinde kullandığıgücündeki 6.6 litre twin turbo V12 motoru kullanacak. İngiliz üretici,yılında 4.011 otomobil satmıştı. Geçtiğimiz yıl bu rakam %16’lık bir düşüş ile 3.362’ye düştü.ile yıllık satış rakamının 5.000’inin üzerine çıkarılması planlanıyor.