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Rolls-Royce Cullinan göründü

Rolls-Royce Cullinan daha şimdiden piyasadaki Bentley Bentayga ve Lamborghini Urus’a potansiyel bir rakip olarak görülüyor

Rolls-Royce Cullinan göründü
İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce’un, yeni SUV modelinin ilk prototopi Cullinan, Almanya’daki Nuerburgring pistindeki testlerine devam ediyor. Cullinan bu yaz yapılacak lansman sonrası 2019 yılı itibariyle satışa sunulacak. Ayrıca marka “kapalı oda önizlemesi” olarak adlandırdığı yeni bir uygulama planlıyor. Bu uygulama ile bu ultra lüks SUV’a sahip olmak isteyen kullanıcılar Cullinan’ı piyasaya çıkmadan önce yakından görebilecekler.

Rolls-Royce CEO’su Torsten Mueller-Oetvos, yaptığı açıklamada Volkswagen Group platformunu kullanan Audi Q7, Bentley Bentayga ve Lamborghini Urus gibi bir modellere atıfta bulunarak müşterilerimiz farklı bir şeyler bekliyor. Böyle bir platform ortaklığı tasarımı büyük ölçüde sınırlandırıyor” dedi.

Cullinan, Rolls-Royce’nin Phantom modelinde kullandığı 563 beygir gücündeki 6.6 litre twin turbo V12 motoru kullanacak. İngiliz üretici, 2016 yılında 4.011 otomobil satmıştı. Geçtiğimiz yıl bu rakam %16’lık bir düşüş ile 3.362’ye düştü. Cullinan ile yıllık satış rakamının 5.000’inin üzerine çıkarılması planlanıyor.


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