S&P’den Türk bankalarına ilişkin değerlendirme

SIKI PARASAL POLİTİKA UYGULAMASI

Mehmet Nuri Turan

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Türk bankalarının görünümünü değerlendirdi.Kredi derecelendirme kuruluşunun “Küresel Reytingler” raporunda, “2018 yılında artan faaliyet riskleri, Türk bankalarını Türk lirasının değer kaybına ve politik belirsizliklere karşı hassas hale getiriyor.” ifadesine yer verildi.Raporda Türk bankalarına ilişkin olarak, “2017 yılında güçlü performanslarına rağmen, 2018 yılında, yüksek toptan finansman ve mevduat maliyetlerine ilişkin net faiz marjındaki gerileme ve 2017 yılındaki düşük kredi hacmi nedeniyle Türk bankalarının karlılıklarında azalma bekliyoruz.” İfadelerine yer verildi.Raporda Türk bankalarına ilişkin öngörülerde etkili olan faktörler; “hükümetin Kredi Garanti Fonu dahil olmak üzere mali teşvik paketi desteğinin azalması, enflasyon baskısı ve Türk lirasındaki değer kaybı ile mücadele etmek için daha sıkı parasal politika uygulanması” olarak sıralandı.Raporda ABD’nin İran’a yönelik yaptırımların bir Türk banka yöneticisi tarafından delindiği yönündeki iddialar nedeniyle Türkiye’nin batılı müttefikleriyle bozulan ilişkilerinin kilit önemde zorluk oluşturduğu, bunun yatırımcıların algısına zarar verebileceği öne sürüldü.Türk bankalarının görünümünün negatif olarak değerlendirildiği belirtilirken, faaliyet ortamında artan risklerin, bankaların ve varlık kalitesine ilişkin hassasiyeti artırabileceği görüşüne yer verildi.AA