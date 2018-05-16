Sağlık Bakanlığı açıkladı! 5 yıldızlı otellerde ücretsiz tedavi

Sağlık Bakanlığı, Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği yayımladı. Buna göre, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastaları, yaşlı bakımına muhtaç hastalar 5 yıldızlı otellerde ücretsiz tedavi görebilecek. Yetkililer, “5 ve 4 yıldızlı otellerde verilecek fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri de devlet tarafından karşılanacak. Mevcut fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde hekim reçetesiyle nasıl ücretsiz tedavi alınıyorsa bu otellerde de hizmet alınabilinecek” dedi.

Yönetmeliğin, sağlık turizmi açısından önemli olduğunu belirten yetkililer, “Kış aylarında oteller bomboş oluyor. Yönetmelik sayesinde bu otellerin kriterleri Sağlık Bakanlığı’na uygunsa, bünyesinde hekim bulundurarak otellerini kışın da dolu tutabilecek. Yaşlı bakımı alanında da hizmet verileceği için özellikle Avrupa’dan çok sayıda hasta gelmesini bekliyoruz. Yatak sayımız artacak” diye konuştu.

BAŞVURU BUGÜN

Tesisler yetki belgesi almak için bugünden itibaren başvuru yapabilecek. Otellerin, fizik tedavi ve rehabilitasyona ve yaşlı bakımına uygun olup olmadığı bakanlık tarafından denetlenecek. Mevcut konaklama tesisleri yeni fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti ruhsatı alabilecekleri gibi bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile işbirliği yapabilecekler. Tesisler, alacakları sağlık turizmi yetki belgesiyle uluslararası sağlık hizmeti verebilecek, yabancı personel de çalıştırabilecek.