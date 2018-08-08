Salihli’de sezonun ilk kuru üzümü 170 liradan satıldı

Manisa'da Salihli Ticaret Borsası, 2018-2019 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Sezonu için kurumun hizmet binasında tören düzenledi.

KİLOSU 170 TL!

Salihli’nin Keli Mahallesi’nden üretici Tahir Uçar’ın getirdiği 50 kilogram çekirdeksiz kuru üzüm, açık arttırmayla satıldı. Tüccar Sergen Tuğrul, açık artırmada 170 TL’den 50 kilo üzümü 8 bin 500 TL’ye satın aldı.

Üzümün gelirinin ise bir hayır kurumuna bağışlandığı belirtildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, 310 bin ton rekolte tahmini yapıldığını, Temmuz ayı itibariyle borsalarda yapılan çekirdeksiz kuru üzüm tescil miktarının ise 350 bin ton olduğunu söyledi. Salihli Ticaret Borsası’nda ise 84 bin ton çekirdeksiz kuru üzümün tescil edildiğini kaydetti.

'410 BİN DOLAR ÜLKEMİZE GİRDİ'

Tescil edilen üzümün 255 bin tonunun ihraç edildiğini belirten Aksoy, "İhraç edilen çekirdeksiz kuru üzümün karşılığında 410 bin dolar ülkemize girdi sağlanmıştır. Sağlanan bu yüksek milli gelir hacminin alt yapısında ise üreticilerimizin, tüccarımızın, sanayicimizin, ihracatçımızın, ilgili kurumlarımızın yoğun emek ve çabaları yer almaktadır" dedi.

Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, "Ziraat insanoğlunun ilk uğraşısı. Çiftçilik ise en çok risk altında olan sektördür. Diğer kurumlar bu kadar riske maruz değil. Ürünlerin başlangıç döneminde don tehlikesi var. Yağmur yağmazsa, kuraklık tehlikesi var. Çok yağarsa da ürünlere zarar verme tehlikesi var. O açıdan çiftçilerimiz bu emeklerinin karşılığını inşallah en iyi şekilde hak ederek alırlar. Gerek çiftçimiz, gerek tacirimiz hak ettiğini elde eder. Salihli çok daha mutlu günlere ulaşır temennisiyle, borsanın açılışı hayırlı olsun" dedi.

DHA