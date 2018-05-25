Real Madrid, 12 kez kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasıyla en çok kazanan takım. Son iki senenin şampiyonu Real Madrid kupayı müzesine götürerek üst üste üçüncü kez bu sevinci yaşama peşinde.

İngiltere'nin en çok Şampiyonlar Ligi kazanan takımı ise Liverpool. Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazanan Liverpool'un yaşadığı en değerli şampiyonluk 2004-2005 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, 25 Mayıs 2005'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İtalyan ekini Milan'ı 3-0 geriden gelerek mağlup ederek kazandığı kupa gösteriliyor.

İKİ DEVİN KIEV YOLCULUĞU

Şampiyonlar Ligi'ne H Gurubu'ndaki rakipleri Tottenham, Borussia Dortmund ve APOEL Nicosia ile yarışan Real Madrid, grubunu Tottenham'ın ardından 2'nci sırada tamamladı. Sonrasında Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus ve Bayern Münih'i eleyerek Liverpool ile rakip oldu.

Liverpool E Grubu'nda başladığı Şampiyonlar Ligi heyecanında Sevilla, Maribor ve Spartak Moskova ile aynı grupta yer alarak grubunu lider tamamladı. Sonrasında Porto, Manchester City ve Roma'yı Liverpool, Şampiyonlar Ligi finali için Kiev biletini kaptı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DAMGA VURAN İSİM: RONALDO

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 15 gol kaydederek en çok gol atan oyuncu oldu. Ayrıca Ronaldo, 2013-2014 Şampiyonlar Ligi sezonunda rakip fileleri 17 kez havalandırarak 1 sezonda en çok gol atan oyuncu oldu unvanına sahip. Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nin de 120 golle en golcü oyuncusu durumunda.