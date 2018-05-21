Sanayi ve ticaret odası başkanlıklarında kadının adı yok

Türkiye'nin tüm illerinde nisan ayında gerçekleştirilen ticaret ve sanayi odası seçimlerinde sandıktan kadın başkan çıkmadı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yurt genelindeki oda ve borsalarda nisan ayı boyunca seçim heyecanı yaşandı.

İl bazında değerlendirildiğinde, yurt genelindeki 94 ticaret ve sanayi odasında yapılan seçimlerin ardından 63 başkan yerini korurken, 31'i başkanlık koltuğunu devretti.

Türkiye'deki büyükşehirlerde faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odalarının büyük çoğunluğu mevcut başkanlarıyla yola devam etme yönünde oy kullandı. Buna karşın, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Gaziantep gibi büyükşehirlerde ticaret veya sanayi odası başkanları değişti.

Seçim süreci, Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlığına yeniden seçildiği Birliğin 74. Genel Kurulu'nun gerçekleştirilmesiyle sona erdi.

ODA SEÇİMLERİNDEN KADIN BAŞKAN ÇIKMADI

Türkiye'nin birçok ilinde kadın girişimciler oda meclislerine girme başarısı göstermelerine karşın, nisanda gerçekleştirilen seçimlerde hiçbir kadın girişimci başkanlık koltuğuna oturamadı.

"Ticaret borsaları" dikkate alındığında İzmir Ticaret Borsası Başkanlığına yeniden seçilen Işınsu Kestelli, il düzeyinde tek kadın başkan olarak ön plana çıktı.