İstanbul Kapalıçarşı’da 200,60 liradan alınan 24 ayar külçe altın (Gr.) 200,80 liradan, bin 322 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 343 liradan, 183 liradan alınan 22 ayar bilezik (Gr.) 187 liradan, bin 292 liradan alınan Lira (Tam) altın bin 317 liradan, 649 liradan alınan yarım altın 659 liradan ve 324 liradan alınan çeyrek altın 329 liradan satıldı.

EN ÇOK İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Uğuras Kıymetli Mad. Halkbank, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı. BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,29 değer kaybetti.