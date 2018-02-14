Sevgililere gökkuşağı sürprizi

BURSA’DA GÖKKUŞAĞI GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Mehmet Nuri Turan

İstanbul’da yağan yağmurun ardından havada oluşan yan yana çift gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı. İstanbul’un eşsiz manzarasıyla bütünleşen renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 10 dakika boyunca görülen gökkuşağını gören vatandaşlar havada oluşan muhteşem manzarayı kaydetmek için cep telefonlarına sarıldı.Bursa’da hafif yağan yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı adeta büyüledi.Bursa’da iki gündür aralıklarla devam eden yağış bugün de devam etti. Yağmur bulutlarının ardından gökkuşağı çıktı. Şehri adeta kemer gibi saran gökkuşağı sevgililer gününde çiftler için unutulmaz bir dekor oldu.Gökdere ve Tophane sırtlarından Bursa ovasına doğru uzanıp kemer gibi saran gökkuşağı çiftler tarafından ilgiyle izlendi. Mudanya ilçesinde de denizin üzerinde beliren gökkuşağı adeta görsel şölene dönüştü. Sevgililer Günü ortaya çıkan görsel şöleni kaçırmamak için çiftler telefonlarına sarılıp bol bol fotoğraf çekti. Mudanya’ya gezi için Çin’den gelen çiftlerde sevgililer gününde gökkuşağı önünde fotoğraf çektirip bu anı unutulmaz anıları arasına ekledi.(Ufuk Kıvık - Selim Bayraktar - Hasibe Karadağ -Fatih Çapkın /İHA)