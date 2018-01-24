Silivri'de yaşamak güzeldir!

Yaşar Can

POSTA ekibinin ilk durağı, 220 bin nüfuslu doğa harikası Silivri. İlk konuğu ise yükselen kent Silivri’nin 9 yıldır belediye başkanı olan Özcan Işıklar.Silivri Belediye Başkanı CHP’li Özcan Işıklar, yerel yönetimi rant dağıtma aracı olarak değil, geleceğe dönük projelerle refahı paylaştıran adaletle dağıtan bir yönetim şekli olarak gördüklerini belirterek ‘ranta asla geçiş yok’ diyor.