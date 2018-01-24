Silivri'nin geleceği: TÜRAM

TOHUM VE FİDE DESTEĞİ

KALİTE KONTROLÜ ÜNİVERSİTELERDE

ORGANİK ÜRETİM

BAŞKAN’DAN HEDİYE

Osman Oğuz Çetin

Silivri toprağının yüzde 51’ini (430 kilometrekare) tarım arazileri oluşturuyor., bu arazilerin betona, ranta kurban edilmesine ‘hayır’ dedi ve bu amaçla’ı kurdu.’da üniversiteler ile işbirliği yapılarak bölgenin toprak yapısı inceleniyor ve çiftçiye en çok kazandıracak ürünler yetiştiriliyor.Bugüne kadar 41 bitkinin tescil belgesi alındı ve bunlar Silivri’ye özel ünlü markalar haline geldi.Lavanta, biberiye, adaçayı, karabuğday, kinoa, kekik, nane, safran, ekinezya, melisa, limonotu, ölmez otu gibi aromatik bitkilerin uçucu yağları elde edildi. Böylece katma değeri yüksek ürünler oluşturuldu.Belediye, TÜRAM sayesinde hem bölgenin tarım alanlarını korumuş hem de bu ürünlerle çiftçinin gelir düzeyini artırmış oldu. Ayrıca merkezde çiftçiye ücretsiz tohum ve fide de veriliyor.’da gıda, kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılan bitkisel hammaddelerin ve ürünlerin içerikleri de belirleniyor.Bu ürünlerin kalite kontrollerinin en iyi düzeyde yapılabilmesi amacıyla Bezmialem ve Yeditepe Üniversitesi ile ortak çalışmalar sürdürülüyor.TÜRAM’da üretilen tüm ürünler yüzde yüz organik. Amatör çiftçiler ürettikleri her şeyi evlerine götürüp tüketebiliyor.Başkan Özcan Işıklar, POSTA Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni rıfat Ababay’a kendi ürettikleri organik ürünlerden hediye etti.