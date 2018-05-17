Rossiya-1 televizyonuna konuşan Simonyan "Vışinskiy hukuki olarak bizim çalışanımız değil, ancak yine de partnerimiz. Bizim için neye mal olursa olsun, onun için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

'BİRKAÇ UKRAYNALI GAZETECİYİ YAKALAMAK ZOR DEĞİL'

Simonyan, Rusya'nın bu adıma karşılık vermek istediği takdirde 'birkaç Ukraynalı gazetecinin' gözaltına alınmasının zor olmadığını, ancak Moskova’nın hümanizm ve demokrasi yolundan gitme kararı aldığını vurguladı.

Simonyan "Ukrayna başka bir yola girdi ve bunu Avrupalılık sayıyor" dedi. Simonyan daha önce yaptığı açıklamada RİA Novosti Ukrayna kaynağının hukuki olarak Sputnik ve RT’nin bağlı olduğu Rossiya Segodnya ile bir bağlantısı olmadığını, ancak ajansın yayın partneri olduğunu söylemişti.

Sputnik Türkiye